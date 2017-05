Láinez: "No aprendemos de los errores"

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Con la inocencia de un niño el Real Zaragoza se agazapó en su área en los últimos minutos del encuentro. Situación que bien aprovechó el Cádiz. Aitor empató el encuentro con un tiro desde fuera del área que ni la defensa ni Ratón fueron capaces de interceptar. Un gol muy parecido al de Fede Vico, del Lugo, también en La Romareda, del mismo modo y en el mismo minuto. "No aprendemos de los errores, y eso nos está lastrando", ha asegurado Láinez. Dos puntos perdidos por los blanquillos, que de haberlos sujetado, hubieran significado más de permanencia.

Al error que se refería el técnico zaragozano es al que se ha podido ver a lo largo de la temporada cuando el Zaragoza ha ido por delante en el marcador restando poco tiempo para la finalización del encuentro. "No estoy contento de cómo hemos acabado el partido. No puede ser que en nuestra casa, con 1-0 a favor y ante 20.000 personas animándote acabes con tres faltas metidos en el área", ha declarado César. Además, se ha referido a la poca picardía y experiencia que el equipo demuestra en el final de los partidos: "Lo que a mí me molesta es acabar dentro del área los últimos cinco minutos del partido, en otros campos los últimos cinco minutos no se juegan", ha reiterado.

No obstante, no duda en ningún momento del compromiso del equipo, consciente de las limitaciones que su equipo conlleva: "Creo que el equipo da todo, tenemos que valorar donde estamos. Se ha esforzado al máximo gestionando las lesiones, las molestias, pero es lo que tenemos y lo tenemos que sacar adelante", ha dicho el ex portero. "En pequeños detalles se deciden los partidos, si le hubiéramos dado valor a los empates de este año y que por ir a por el partido se han quedado puntos por el camino estaríamos más tranquilos. Al final esto es acertar", ha concluido.