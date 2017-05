Ángel: "Tenemos que ser un equipo perro al final"

Google Plus

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Después de varias jornadas apurando opciones el Real Zaragoza sigue sin sellar la permanencia. Frente al Cádiz se escapó otra ocasión de alejarse de la criba, pero los gaditanos empataron en los últimos minutos. Instantes que el Zaragoza cedió después de haber controlado la segunda mitad. En La Romareda, los últimos minutos suponen un plus para el equipo que va por detrás en el marcador. Mientras que en otros campos, esos minutos entre pérdidas de tiempo y picardías casi no se disputan. En este sentido, Ángel reconoció que "el Zaragoza tienen que ser más perro al final, tenemos que jugar con más experiencia".

No es la primera vez que este tipo de desgracia se le echa encima al Zaragoza. "Esta película la vi contra el Sevilla, el Córdoba, el Lugo...", afirmó el ariete, conocedor de que el Zaragoza tenía el partido en el bolsillo y dejó escapar dos puntos muy valiosos. "Si contamos los partidos que nos ha pasado esto estaríamos hablando de otras cosas pero el equipo está condenado a sufrir. Toda la temporada ha sido así, quedan cuatro finales y hay que sacarlo. Habrá que mirar que hacen los rivales esta semana", dijo Ángel.

Un empate doloroso porque los maños fueron mejores frente a un equipo que en la primera vuelta les dio "un baño tremendo, de 5-0 tranquilamente", según Ángel. Una semana hay de tiempo antes del partido ante el Oviedo. Días para recuperarse moralmente tras este varapalo, del que por otro lado, el equipo aragonés ya está acostumbrado. "No es lo mismo el empate de hoy que otros. El Cádiz no ha tirado apenas a puerta excepto dos ocasiones. Es un equipo potente, sabíamos que iba a ser difícil. Ahora hay que intentar ganar el Oviedo y hacer un buen partido", afirmó el máximo goleador zaragocista.

Con el tanto frente al Cádiz ya son 21 los que atesora en su cuenta particular el delantero. Una cifra muy importante que no corresponde con la situación del equipo de Láinez. "Es importante para mi, pero me hubiera gustado más llevarme los tres puntos. La sensación de irte a casa con gol y tres puntos es una felicidad tremenda. Obviamente estoy contento de poder luchar con los mejores goleadores y a nivel personal estoy muy contento", declaró Ángel. Pese a la clasificación del Zaragoza, cercano a meterse en un buen lío, Ángel está seguro de que "el Zaragoza se va a salvar tranquilamente".

"La afición nos ha apoyado a lo largo de toda la temporada, que ha sido para sufrir y yo les agradezco mucho su apoyo y entusiasmo", concluyó el canario.