Real Zaragoza - Cádiz CF: puntuaciones del Real Zaragoza, jornada 38

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Y cuando los seguidores zaragocistas ya daban por hecha la victoria, Aitor se encargó de callar a La Romareda. Un gol del futbolista cadista en el minuto 90 puso el empate definitivo en el marcador, que coloca a los aragoneses a cuatro puntos del descenso.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

César Láinez

5 | Con la vuelta de Edu Bedia, volvió al once tipo de las últimas jornadas, salvo por la presencia de Feltscher. El equipo no hizo una mala actuación, pero no supo manejar bien el partido desde el banquillo con los cambios.

Ratón

5 | Actuación con altibajos del guardameta. Realizó paradas de mérito, pero sin embargo no aportó sensación de seguridad. Quizás pudo haber hecho algo más en el gol del Cádiz.

Feltscher

5 | Una de las novedades en el once. Salvó un gol bajo la línea en la segunda parte de un partido en el que volvió a demostrar que la velocidad no es su fuerte. Sufrió especialmente en la primera parte. En la segunda, tuvo menos problemas.

Marcelo Silva

6 | Buen partido del central uruguayo, mostrando una gran contundencia. Contuvo bien a Ortuño, que no apareció.

José Enrique

4 | En su línea de los últimos partidos. Asistió a Ángel en el primer gol, pero no le vale para aprobar. Tuvo buenas acciones con otras en las que no estuvo tan acertado. Un mal despeje suyo desembocó en el empate del Cádiz.

Cabrera

5 | Partido gris del uruguayo. En ocasiones, da la sensación que tiene la cabeza en otras cosas. Flojo partido en defensa y en ataque no logró sorprender.

Zapater

5 | No fue su mejor partido con la elástica del Real Zaragoza. Aunque volvió a demostrar la lucha y garra de siempre, cometió algún error con el balón en los pies que le pudo costar caro al equipo.

Javi Ros

4 | Errático. Así se puede valorar la actuación del centrocampista navarro, muy lejos de su mejor nivel. No volvió a mostrar acierto a la hora de combinar con sus compañeros, provocando pérdidas innecesarias.

Edu Bedia

6 | El centrocampista volvía al once tras su partido de sanción contra el Reus, y estuvo bastante acertado. Se ofreció a sus compañeros y tuvo un correcto manejo de balón.

Lanzarote

5 | El catalán lo intentó durante los minutos que tuvo, pero no tuvo su noche. Se le vio poco en ataque, algo alejado del área rival.

Pombo

6 | Buena actuación del canterano zaragocista, que recuperó la chispa perdida en los últimos partidos. Volvió a demostrar su desparpajo y calidad con alguna bonita acción técnica y se implicó en tareas defensivas.

Ángel

7 | Todo calificativo positivo se queda corto para su actuación, una vez más. Se peleó contra la defensa local él solo, logrando la recompensa del gol al borde del descanso. Ya ha superado la barrera de los 20 goles.

Xumetra

5 | César Láinez sigue dando minutos a Xumetra. Tuvo una actuación acelerada y discreta.

Isaac

S. C. | El segundo cambio de César Láinez, que actuó como extremo. No participó en el juego del equipo.

Barrera

S. C. | Entró al campo los últimos minutos. Prácticamente nulo el aporte del centrocampista.