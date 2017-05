Xumetra: “Tenemos equipo, plantilla y potencial para sumar los tres puntos”

Google Plus

Foto: Javier Gimeno (VAVEL)

El Real Zaragoza volvía este fin de semana a perder los tres puntos tras empatar a uno contra el Cádiz en La Romareda. Los blanquillos se fueron al descanso con el 1-0 en el marcador, pero el equipo andaluz no perdonó y Aitor García arrancó un punto en el minuto 89. Jordi Xumetra señalaba en rueda de prensa que, a pesar de no haber conseguido la victoria, el equipo hizo una de las mejores segundas partes de la temporada: “Creo que desde que está César ha sido el partido en el que mejor hemos gestionado la segunda parte”. Aun así, el conjunto maño todavía debe mejorar en ese aspecto: “Tenemos que saberlo gestionar mejor”, afirmaba Xumetra.

Los blanquillos están entrando de nuevo en una mala dinámica en la que no hacen más que dejar escapar puntos. El centrocampista argumentaba que esto debe cambiar: “Se nos están escapando puntos y no es plan (…) Ahora es momento de estar todos unidos y de pensar en el grupo”. En el plano personal, el jugador señalaba que se encuentra ya sin molestias: “Poco a poco estoy cogiendo el ritmo de competición y el otro día ya me encontré muy bien físicamente”.

El catalán hacía también un balance de la competición este año: “Hemos hecho una temporada muy irregular donde se nos han escapado muchos puntos”. El equipo no ha sabido dirigir bien los partidos y eso ha acabado pasando factura en estas últimas jornadas de liga. La próxima semana, el Real Zaragoza viaja a Asturias para enfrentarse al Real Oviedo, octavo en la clasificación: “Tenemos equipo, plantilla y potencial para sumar los tres puntos”, declaraba el centrocampista Xumetra. Describía el Carlos Tartiere y al Oviedo como “un campo muy difícil” y “un buen equipo” que no está en su mejor momento: “Lo tenemos que aprovechar”.