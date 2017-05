Ratón: "En los partidos malos es cuando hay que saber puntuar también"

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

El Real Zaragoza comienza una nueva semana de trabajo para preparar el partido de este próximo domingo ante el Rayo Vallecano en La Romareda. El equipo blanquillo llega después de empatar a cero ante el Real Oviedo en un encuentro polémico donde Álvaro Ratón fue expulsado en el tiempo de descuento por doble amonestación, mientras atendía a un compañero de equipo que se encontraba en el suelo.

"Tres partidos quedan, tres partidos intentaremos ganar"

El guardameta ha sido el primero en atender a los medios en este inicio de semana. Todavía incrédulo después de su expulsión: "No acabo de entenderla. La primera pido asistencia y me la niega, y la segunda, estoy ayudando a un compañero a levantarse y él me indica que saque". Pese a ello, Ratón la acepta y la asume. Aunque la expulsión no empaña el partido tan completo que realizó el guardameta y se encuentra "contento y satisfecho" con su actuación. "Es mi primera temporada y todo esto sirve para aprender y madurar", afirmaba.

El empate ha servido para que el equipo blanquillo se aleje a cinco puntos de los puestos de descenso, pero eso no tranquiliza a su afición que pide cuanto antes cerrar la permanencia. Ratón ha valorado la importancia de sumar y más en un partido tan complicado como el del pasado sábado: "Es cierto que es de los peores partidos que llevamos, pero hemos hecho muy buenos partidos y no hemos sacado nada de provecho y en los partidos malos es cuando hay que saber puntuar también".

Ahora, el Real Zaragoza recibe esta próxima jornada al Rayo Vallecano, una nueva oportunidad para sellar la permanencia: "En casa venimos haciendo buenos partidos, esperermos sacar los tres puntos aquí y certificarla ya". A todo ello, hay que sumar que solo quedan tres jornadas ligueras donde Ratón ha recalcado que el equipo aragonés intentará ganar los tres que quedan.

Por otro lado, también ha tenido palabras para sus compañeros del filial que ganaron ayer ante el Calahorra por 4-1 en la ida del play-off de ascenso a Segunda División B. "Lleva una buena ventaja para el partido de vuelta, pero no se tienen que confiar que ellos en su casa seguro que apretarán", concluía.