Zapater: “La reacción del público es normal”

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

El Real Zaragoza ha vuelto a perder dos puntos en el tiempo de descuento, algo ya habitual. Pombo adelantaba al conjunto de la capital del Ebro en la primera parte, pero Embarba puso el uno a uno en el marcador. Con este empate el Real Zaragoza aún tiene posibilidades matemáticas de descender a Segunda División B. A falta de seis puntos por jugar el Real Zaragoza tiene cinco puntos de colchón sobre el descenso.

Zapater analizó el encuentro para los medios de comunicación: “En la segunda parte hemos conseguido que no se juegue mucho, quizás no es muy bonito, pero seguramente si jugáramos así muchas más veces no estaríamos donde estamos”. El capitán del Real Zaragoza encontró una de las claves del partido en las imprecisiones que tuvo el conjunto dirigido por César Láinez: “Creo que muchos equipos no intentan proponer ni la décima parte de lo que proponemos nosotros y por eso llegan las imprecisiones”.

Durante la temporada los momentos finales de los partidos han marcado los resultados del Real Zaragoza, pues muchos han cambiado en los últimos minutos. En el partido contra el Rayo Vallecano esto no fue una excepción, sin embargo Zapater creía que esto no se iba a dar, además admitió que no encuentra explicación a estos sucesos.

En los instantes finales el público cargo contra la directiva y contra los jugadores: “La reacción del público es normal. Entiendo la reacción del final”. Zapater admitió que tanto los jugadores como la afición tienen que estar unido para sacar los dos últimos partidos adelante.

La semana que viene el Real Zaragoza viaja a Girona, donde podría sentenciar la permanencia, donde según Zapater el Real Zaragoza tiene que ir a “morir”.

César Láinez en su rueda de prensa se culpo a sí mismo de los malos resultados, sin embargo Zapater le quitó ago de culpa: “Culpable somos todos, empezando por mí que soy el que más juega”.