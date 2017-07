Lalo Arantegui: "Nos interesa que cuanto antes este toda la plantilla"

Google Plus

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

A falta de tres días para que el Real Zaragoza comience su pretemporada el director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, ha repasado la situación del club blanquillo. El Real Zaragoza ha presentado a siete jugadores, sin embargo el director deportivo del Real Zaragoza ha reconocido que “falta un portero, otro central, un jugador número ocho,un extremo izquierdo, un extremo derecho y un delantero”. A pesar de nombrar hasta seis jugadores que faltan por fichar por el Real Zaragoza, parece que todos ellos ya están cerca de firmar por el club del león, tal y como ha reconocido Lalo, “los jugadores que os he dicho tienen nombre y apellidos, han dado el sí al club y estamos pendientes de resolver flecos”. De forma optimista el director deportivo ha anunciado que antes del lunes espera tener fichado a un mediocentro ofensivo.

Uno de los jugadores que más ha sonado para reforzar la medular del Real Zaragoza es Febas, Lalo ha reconocido que es un jugador más que el club sigue. En una situación similar se encuentra Alberto. El portero del Getafe parecía que iba a firmar rápidamente por el Real Zaragoza sin embargo esto no ha sido así: “Estamos trabajando con varias alternativas. Espero que en dos o tres semanas la situación este resulta”, ha afirmado el director deportivo del Real Zaragoza sobre la situación de la portaría maña. El director deportivo del club de la capital del Ebro ha afirmado que "nos interesa que cuanto antes este toda la plantilla".

El Real Zaragoza esta empezando a dar salida a algunos jugadores con los que no cuenta, sin embargo hay algunos que no lo han hecho aún: “A los futbolistas que les hemos comunicado que deportivamente iban a tener un escaparate difícil este año se les ha recomendado encontrar una salida”, ha afirmado Lalo. Dos jugadores que saldrán de forma “inminente” de la disciplina maña según el director deportivo son Fran e Isaac, mientras que Xumetra empezará la pretemporada con el conjunto del León, aunque Lalo no ha descartado una posible salida.

Uno de los últimos fichajes del Real Zaragoza ha sido Borja Iglesias, al cual Lalo ha definido como un futbolista “muy completo”, además ha destacado que “podría tener nivel para jugar en Primera División este año”. Lalo ha afirmado que el poder de atracción del Real Zaragoza sigue siendo muy importante, siendo una de las claves para el fichajes de Borja Iglesias.

En los últimos días el nombre de Ángel Lafita ha sido unido al Real Zaragoza, pues el extremo maño ha rescindido contrato con el Al-Jazira. Lalo ha admitido que “Ángel tiene mercado a nivel nacional, puede existir un acercamiento pero a muy largo plazo”.

Para concluir la rueda de prensa Lalo ha hablado sobre la situación del filial zaragocista durante la pretemporada: “Vamos a depender de las bajas del primer equipo para las incorporaciones del filial. Entre mañana y pasado es posible que si no hacemos una incorporación de última hora algún jugador tenga que incorporarse a la pretemporada”, ha afirmado el director deportivo el club maño.