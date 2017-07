Álvaro Ratón: "El entrenador está intentando implantar su idea"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Segunda semana de entrenamientos para los pupilos de Natxo González. Estos días, el equipo está concentrado en la localidad oscense de Boltaña, algo habitual en los últimos años. Tras el primer entrenamiento del lunes, Álvaro Ratón ha sido el encargado de la salir a la improvisada sala de prensa para atender a los medios de comunicación aragoneses.

Sobre la situación de la portería, ha comentado lo siguiente: "Estamos tres porteros. Somos los que estamos y mientras sigamos estando, tendremos que trabajar los tres. Hay buen ambiente entre nosotros y uno se tiene que ganar el puesto día a día para mantenerse y ser titular. La portería del Real Zaragoza tiene mucha responsabilidad". De momento, comparte posición con Irureta y Alcolea, pero el club no cuenta con ninguno de los dos y busca reforzar esa posición. Alberto parecía el mejor colocado, pero terminó fichando por el Rayo Vallecano.

Es la segunda semana de trabajo de Natxo González, y se le ha preguntado al portero sobre su idea de juego. Aunque es pronto para hablar de avances, Álvaro Ratón ha dejado caer que el míster está "intentando implantar su idea" y que el comienzo ha sido "que el equipo sea serio, fiable y con un buen trabajo defensivo", así como aún no se ha trabajado la "táctica individual" si no que le ha dado importancia a lo "grupal", lo que el guardameta ha valorado positivamente. "El haber empezado por ahi es positivo, ya que cuantos menos goles encajas, más posibilidad tienes de ganar el partido y sumar".

Un tema de los que se habla siempre de un equipo cuando asciende o cuaja una buena temporada es la regularidad. Aquellos equipos que logran esta característica, siempre andan en los puestos de arriba, algo que le ha faltado en los últimos años al Real Zaragoza. Álvaro Ratón ha afirmado rotundamente lo siguiente: "La regularidad es algo muy importante en un equipo, significa que las cosas van bien. Siempre que hay cambios, es porque algo no está funcionando como esperas. Estén unos u otros en el campo, todos vamos a salir con la idea de hacer lo mejor".