Diogo Verdasca: "Soy un jugador muy comunicativo con mis compañeros"

FOTO: Real Zaragoza

Fichaje y presentación en el mismo día y a la misma hora. Diogo Verdasca es el décimo fichaje de Lalo Arantegui, que comenza la rueda de prensa informando sobre el nuevo jugador para las próximas temporadas: "Es un defensa central procedente del Oporto de 20 años e internacional con todas las categorías de la selección de su país, salvo en la absoluta. Llega para las próximas tres temporadas. Estamos agradecidos al Oporto".

"Ha sido un proceso muy rápido, pero que ha sido bueno. Estoy muy feliz de poder colaborar en este proyecto", ha comenzado hablando el nuevo jugador blanquillo, que se ha definido como un jugador "comunicativo" con los compañeros y que es lo que "más puedo dar al equipo".

"Conozco el campeonato de Segunda División y sé que es muy competitivo, y por esa competitividad me he decidido a venir aquí", ha hablado sobre la División de Plata del fútbol español, que normalmente suele ser mucho más desconocida que la Primera División. Y sobre el Real Zaragoza, ha comentado lo siguiente: "El Zaragoza es un club histórico y muy conocido. Ha sido uno de los motivos por los que he elegido venir aquí y aceptar este proyecto. Vimos que era la mejor opción tanto para el club como para mí para seguir creciendo como jugador. Es beneficioso para los tres".

Es la primera vez que el joven central sale de su país para jugar al fútbol, ya que ha jugado toda su trayectoria en el filial del equipo de su ciudad natal: "Es mi primera experiencia fuera de Portugal. No lo veo un reto muy dificil. No tengo ningún problema con salir de Portugal. Es un reto sencillo y a conseguir".

"Tengo ganas de empezar y de conocer a mis nuevos compañeros y al cuerpo técnico. Mi posición natural y preferida es la de central", ha concluido de esta manera la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador zaragocista, que se va a desplazar a Boltaña para incorporarse a la concentración del equipo aragonés y poder empezar a trabajar y conocer a sus nuevos compañeros.