Christian Lapetra: "Vamos por buen camino"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Tercer entrenamiento de la semana para los jugadores del Real Zaragoza. Estos días el equipo está llevando a cabo la ya clásica concentración veraniega en la localidad de Boltaña, en el Sobrarbe. A dicho entrenamiento se ha desplazado gran parte de la comitiva oficial del club como Luis Carlos Cuartero, Lalo Arantegui y Christian Lapetra. Este último ha llevado a cabo una improvisada rueda de prensa como portavoz del club.

Al comienzo de la misma, tras ser preguntado sobre el proyecto en general, ha afirmado lo siguiente: “Vamos a dejar que pasen estos días y que las sesiones den sus frutos en la apuesta a punto”, además de añadir que Lalo "ha conseguido que la plantilla ya este casi confeccionada, las salidas ya se irán dando. El año pasado no estuvimos a la altura y este año vamos por buen camino”. Además, Lapetra ha hecho especial hincapié en el tema de la juventud: “Lo importante es que los jugadores vengan con ganas y con hambre. Vamos a ser capaces de tener un equipo fiable y competitivo”. Por último, sobre el equipo ha llevado a cabo las siguientes declaraciones: “La plantilla no está cerrada, no sé si vendrá un jugador estrella, vendrá lo que Lalo estime, espero alguna grata sorpresa”, además de enfatizar en que “cuando un jugador no cuenta lo mejor es que se busque acomodo, queda mes y medio esperemos que todo se resuelva satisfactoriamente para todos”.

También, Christian Lapetra, dio su opinión en cuanto a Natxo González: “A mi Natxo me gusta mucho, tiene todo nuestro respaldo. Buscamos fiabilidad y con él la vamos a encontrar”.

Se trata de la tercera temporada seguida desde que la Fundación 2032 cogiera el mando accionarial del Real Zaragoza con Christian Lapetra al mando del consejo de administración y esto comentaba al respecto: “Tenemos que conseguir una estabilidad, eso ayudara a tener un proyecto de varios años y que no haya prisas por lograr los objetivos”. Sobre el ya clásico asunto de hacienda Christian añadía lo siguiente: “Hacer cuentas con Hacienda no sirve para nada. Lo que se deja de pagar no va a la plantilla”.

Por último, también hizo un pequeño apunte sobre la postura oficial del Real Zaragoza frente al sorprendente caso de la detención de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol: “Respeto la decisión judicial. Tenemos que mantenernos al margen y confiar en las decisión judiciales”.