Javi Ros: "Estamos contentos con lo que estamos haciendo"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza venció con solvencia al Boltaña en el primer partido de la pretemporada 2017/2018. Un partido calificado de entrenamiento y en el que los visitantes, los blanquillos, pasaron por encima de los locales. Los goles de Borja Iglesias y Oliver Buff (ambos con hat-trick),

Javi Ros habló con los medios de comunicación desplazados a la localidad oscense después de este encuentro, que calificó de la siguiente manera: "Bueno, es un encuentro para coger sensaciones, tratar de hacer un buen trabajo, tomarlo con seriedad y así es como lo hemos hecho. Sabemos que nuestro nivel era superior, pero en todo momento hemos respetado al rival y ellos también nos han respetado a nosotros. Hemos hecho un buen trabajo. Sabiamos que el partido de hoy iba a ser así. El equipo se lo ha tomado en serio y nos viene bien para coger sensaciones de campo. En estos partidos, el propio rival somos nosotros mismos", ha comentado el centrocampista de Tudela al respecto.

Era el primer partido después de semana y media de duro trabajo con doble sesión diaria, por lo que el equipo está "cansado" porque se va "acumulando trabajo", pero que Javi Ros asume con naturalidad porque a eso "hemos venido", pero que el equipo "esta bien y contento con lo que estamos haciendo y con ganas de más".

También habló de nombres propios. Uno de ellos fue Borja Iglesias, delantero que firmó uno de los dos hat-trick del partido: "Las sensaciones con Borja son muy buenas. Ya le he dicho que sea el primero de muchos. Esperamos que meta muchos goles y nos de puntos". Otro de los nombres propios fue el de Jordi Xumetra, que ya fue su compañero la pasada temporada: "Todos conocemos a Xumetra y lo veo bien, con ganas. Pienso que es más que válido para poder estar con nosotros. Creo que, como todos, irá a más".

Por último, se le preguntó por la supuesta capitanía del equipo junto a Alberto Zapater, pero Javi Ros se mostró indiferente, al no haberle hecho nadie esa propuesta: "No me lo han comunicado aún. Si lo consideran y soy capitán, estaré encantado. Pero lo sea o no, trataré de ayudar al máximo posible".