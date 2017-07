Natxo González: "Las sensaciones a nivel defensivo son buenas"

Google Plus

FOTO: Real Zaragoza

Natxo González ha comparecido ante los medios de comunicación desplazados hasta Logroño para comentar los aspectos más importantes del primer partido serio de pretemporada, que ha sido contra el Logroñes y que se ha saldado con un empate a un gol, pero en el que lo importante para el entrenador zaragocista no es ganar: "Siempre gusta ganar, pero es verdad que ahora no es lo más importante. Estamos satisfechos en algunas cosas, pero en otras no, y es lo que vamos a mejorar".

Uno de los aspectos que se llevan trabajando en las dos primeras semanas de entrenamientos, es la defensa. Natxo González ha dicho al respecto: "Hemos tenido que trabajar a nivel ofensivo ante un rival muy replegado, lo que no era fácil. No hemos sufrido, excepto a balón parado, lo que significa que hemos cerrado bien las salidas por dentro". Ha terminado resumiendo que las "sensaciones a nivel defensivo son buenas", aunque "habrá que volver a ver el partido".

"Lo que más me interesa es la labor colectiva"

El nuevo entrenador del equipo de la capital aragonesa ha vuelto a remarcar la importancia de lo "colectivo", aunque siempre hay situaciones "individuales" que "han hecho dudar", y ha remarcado que ha faltado "efectividad en el ataque". Para el entrenador, un "aspecto importante es la solidaridad" y tener en cuenta que "cuando no tenemos el balón, tenemos que apoyar" y ha justificado que van a "trabajar para tener más el balón". Natxo González ha resumido el partido en la siguiente declaración: "Ofensivamente, nos falta mucho. Ya lo sé. Pero defensivamente estamos en el punto donde quería estar".

Todo el mundo sabe que en los partidos de pretemporada se reparten los diferente minutos entre toda la plantilla, pero hay una posición que no se cambiará en los 90 minutos: "Es un principio, quiero que los porteros jueguen los 90 minutos seguidos"