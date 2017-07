Natxo González: "El objetivo es ser un equipo fiable"

Google Plus

FOTO: Real Zaragoza

Nuevo partido de pretemporada y primera derrota. El equipo se ha desplazado hasta Miranda de Ebro para disputar su segundo partido ante el recién descendido Mirandés. El entrenador del equipo blanquillo, Natxo González, ha hablado sobre el encuentro en la rueda de prensa postpartido. Partido que ha resumido muy fácil: "Primera parte bastante aceptable y en el segundo tiempo hemos perdido el control y la identidad que buscamos como equipo". Aún con la derrota, Natxo ha remacardo que de "todos los partidos se sacas cosas buenas y cosas malas" y que la solución y la línea a seguir no es otra que "seguir trabajando".

El entrenador vasco del equipo blanquillo ha vuelto a recalcar que es lo importante en el equipo: "Lo importante es lo colectivo, como trabajamos juntos. Luego ya viene el rendimiento individual".

"Hay que traer un portero lo más competitivo posible"

Natxo González ha sido capaz de observar más cosas en el equipo, tal y como ha comentado en la rueda de prensa: "Hoy hemos visto que ante la adversidad no hemos respondido bien". Ha argumentado esta declaración: "Sabía que hoy iba a hacer un retroceso, la experiencia me lo dice. En la tercera semana siempre hay un retroceso, pero estoy muy tranquilo. A los jugadores les he dicho que estén tranquilos". Este posible retroceso que ha comentado se puede ver en la falta de gol en los últimos dos partidos: "Hace dos semanas todos metíamos goles. Buff, Borja... Ahora llevamos dos partidos sin anotar, pero estoy tranquilo".

La línea a seguir esta clara: seguir trabajando. Además, el entrenador blanquillo ha comentado que el equipo tiene que "centrarse en lo que es más importante para llegar al inicio de la mejor manera posible", que "las prisas no son buenas" y que el objetivo no es otro que "ser un equipo fiable". Para ello: "Primero nos tenemos que consolidad como equipo y luego seguir avanzando".

El equipo guardará dos días de descanso ante de volver a los entrenamientos el martes a las 9:30 horas en la Ciudad Deportiva. El próximo partido será el miércoles en Teruel contra el filial del Villarreal.