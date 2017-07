Declaraciones de Álvaro Ratón y Jorge Pombo tras el partido ante el Mirandés

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Como viene siendo habitual tras la finalización de los encuentros que disputa el Real Zaragoza, dos de los jugadores del primer equipo ha hecho declaraciones. Esta vez tras la derrota cosechada ante el Mirandés, equipo recien descendido a Segunda División B, por la mínima. El equipo aún no conoce la victoria en un partido oficial de pretemporada (si en los partidos de entrenamienot) y tendrá una nueva oportunidad el miércoles en Teruel ante el filial del Villarreal.

Álvaro Ratón: "Estamos trabajando por formar un buen grupo"

El guardameta ha vuelto a ser titular y ha disputado de nuevo los 90 minutos del partido ante el Mirandés. Un partido en el que las sensaciones han sido que el equipo no ha estado cómodo, tal y como ha manifestado Álvaro: "El equipo hoy no ha estado muy cómodo como otras veces. En la primera parte hemos estado mejor que ellos y no tuvieron ocasiones. En la segunda mitad, han tenido más el control y en el córner ha llegado su gol". Pero está de acuerdo con su entrenador en la tranquilidad que hay que tener ante estas situaciones: "Es un partido de pretemporada y tenemos que aprender de ellos para que no se repitan durante el año".

El equipo es practicamente nuevo y se está terminando de forjar el grupo, objetivo claro para Álvaro Ratón: "Nos estamos terminando de conocer, estamos formando un buen grupo y es lo que estamos trabajando". Sobre el nuevo entrenador, ha destacado la forma de defender: "El entrenador quiere que el equipo defienda más atrás, y yo me tengo que adaptar también a esta situación, ya que es nueva para mí. Veremos el resultado durante la temporada y al final del año. Hasta el momento casi no nos han creado ocasiones".

Jorge Pombo: "Tenemos más partidos para ir mejorando"

El extremo del Real Zaragoza, también titular en el partido ante el Mirandés, ha dado su resumen del partido: "Hemos tenido ocasiones, pero en ataque no hemos tenido ese acierto de otras veces".

También transmite la tranquilidad del vestuario: "No tenemos que sacar conclusiones, es un partido de pretemporada. Hay que conocernos e ir poco a poco. Tenemos más partidos para ir mejorando. Hay que ir tranquilos y poco a poco".

Sobre la derrota, ha comentado que el equipo está con la cabeza baja, algo que es "normal" ya que " no gusta perder", pero que no hay que hacer otra cosa que "levantar la cabeza y mirar en el próximo partido" ante el filial del Villarreal (el próximo miércoles en Teruel).