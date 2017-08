Natxo González: "Hemos sido un equipo muy vulnerable"

Foto: Real Zaragoza

El Real Zaragoza no ha podido superar al Villarreal 'B' en su tercer amistoso veraniego. El cuadro aragonés encajó un gol tempranero que le obligó a remar a contracorriente durante todo el encuentro. El filial amarillo demostró que, a pesar de ser un rival de una categoría inferior, tiene jugadores para poner en jaque los cimientos del proyecto blanquillo. Nàstic, Levante y Eibar serán los últimos rivales zaragocistas antes de comenzar la temporada oficial en Tenerife.

Natxo González ha comenzado su análisis del partido admitiendo que no ha visto al equipo que esperaba: "La conclusión de hoy es que estamos trabajando mucho para buscar la fiabilidad de la que tanto hablamos. Hoy hemos sido un equipo muy vulnerable con errores muy gruesos. En este sentido estoy muy insatisfecho. No me esperaba ser tan vulnerables, nos hacen gol de cualquier manera y así es muy difícil el poder sumar. Son adversidades que se nos van dando y que tenemos que dar respuesta".

"Seguiremos trabajando para ser el equipo que queremos el día del Tenerife"

Seguidamente, el técnico del club aragonés ha destacado que "se puede reprochar al colectivo los desajustes" pero que el equipo acumula "otros errores que no son fáciles de combatir" tales como "el bote o el cuerpo a cuerpo", para Natxo González este tipo de situaciones "no se pueden trabajar". Sin embargo, ha querido afirmar que el equipo seguirá trabajando para "ser lo que queremos que sea el día del Tenerife". En cuanto al cambio del delantero Borja Iglesias cuando el resultado estaba en contra, Natxo González ha destacado que prefería prevenir males mayores: "No podemos tener a Borja los 90 minutos. Hay que tener mucho cuidado porque es el único delantero que tenemos. Independientemente del resultado tienes que tomar decisiones para que no haya males mayores", sentenció.

Para finalizar sus declaraciones, el técnico ha admitido marcharse a casa "bastante decepcionado" ya que "no esperaba esto en cuanto a consistencia y fiabilidad". Sin embargo, ha admitido la necesidad de enfrentarse a equipos de nivel para preparar correctamente la pretemporada: "Cuando planificas una pretemporada tienes dos opciones, buscar rivales para ganar cada partido y que todos nos vayamos felices a casa o encontrar equipos que te pongan en dificultad. Nuestros rivales son equipos punteros dentro de sus grupos, las adversidades van saliendo y el lado positivo es que tenemos que darles respuesta. Prefiero esto que pasar la pretemporada sin adversidad y llegar a la liga sin haberlas tenido", afirmó Natxo González.