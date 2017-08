Zapater: "Hay que hacer balance de las cosas que se hacen mal"

Google Plus

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza ha cosechado ante el Villarreal 'B' su segunda derrota consecutiva de la pretemporada. Tras la vivida en Miranda el pasado fin de semana, el cuadro aragonés tenía por delante la oportunidad de mejorar la imagen que había mostrado a su gente, pero los aragoneses se han visto superados por un filial groguet con las ideas muy claras desde el primer minuto. Nàstic, Levante y Eibar serán los últimos compromisos zaragocistas antes de enfrentarse al Tenerife en el primer partido de liga.

"Cada día de entrenamiento tiene que servir para mejorar"

Alberto Zapater ha sido el primer jugador en comparecer ante los medios de comunicación para dar su opinión sobre el partido. El capitán anotó el único tanto de los maños tras rematar un balón perdido en el área pequeña al borde del descanso. Con los tres tantos del Villarreal, el gol del de Ejea no servía para que el Real Zaragoza se marchara de Teruel con una buena imagen. El capitán ha dado su valoración del partido: "Todo es según como se quiera ver. El año pasado no encajamos en pretemporada y el segundo partido de liga nos metieron tres. Esta claro que cada día de entrenamiento tiene que servir para mejorar, para sacar lo positivo y aprender de lo negativo. Esto es el precio de tener un entrenador y jugadores nuevos. En líneas generales, hay que hacer balance de las cosas que se hacen mal e intentar mejorarlas. Después cada uno debe hacer balance en lo personal para ver si lo hace bien o no", sentenció.

Por su parte, Aleix Febas ha comparecido ante los medios para admitir que "los resultados no están saliendo" y que el cuadro aragonés no se marcha "con buenas sensaciones por los resultados y por el juego". Sin embargo, el de Lleida ha querido quitarle importancia, dado que "estamos en pretemporada" y los jugadores todavía están "acumulando minutos". Así mismo, el ex del Real Madrid Castilla ha afirmado que lo importante es llegar al partido del Tenerife "estando al 100%".

"Estamos a tiempo de corregir los errores"

Así mismo, Febas piensa que determinadas situaciones de los partidos se pueden corregir con trabajo: "Son situaciones del partido, habrá que mirarlas y trabajarlas hasta que al final salga bien y no encajemos goles. Esperamos que salga todo como pensamos, estamos a tiempo de corregir los errores. Todavía faltan dos semanas para empezar la competición y tenemos que dar mejor nivel del que estamos dando", sentenció el jugador catalán.