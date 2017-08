Nuevo encuentro para mejorar la imagen

Google Plus

Imagen del partido del miércoles. FOTO: Real Zaragoza

Cuarta entrega de la pretemporada. Tras la mala imagen mostrada el pasado miércoles en el mismo estadio, el Real Zaragoza buscará mejorar su juego y dar a los espectadores alguna alegría y una mejor imagen. Pero no será fácil, ya que enfrente tendrán a un rival de más nivel. Un rival de Primera División. Un hueso que fue duro de roer la pasada temporada: el Levante.

El lugar del encuentro vuelve a ser el mismo. Un punto a mitad de camino para los dos. De esta manera, el estadio donde habitualmente juega el Teruel en Tercera División será el encargado de acoger a estos dos equipos visitantes. El equipo de Natxo González ha trabajado, en estos dos días, los aspectos a mejorar después de la mala imagen mostrada el pasado miércoles ante el filial del Villarreal, partido en el que el equipo blanquillo cayó derrotado por tres goles a uno. Un partido en el que el entrenador vasco no se mostró nada satisfecho y del que se fue muy descontento con lo que había visto, pero donde la única solución seguía siendo el "trabajo".

Dura piedra en este camino de pretemporada, pero necesaria. Los partidos que hasta ahora había jugado el Real Zaragoza habían sido contra rivales de menor nivel para el equipo, puesto que todos eran de Segunda División B, pero en los que no ha logrado ganar. Así pues, el partido de este sábado ante el Levanta no servirá para otra cosa que no sea coger minutos y mostrar una mejor versión del equipo.

Raí no jugará este partido, ya que tiene unas semanas de descanso tras su lesión. Grippo y Oyarzún serán dudas, ya que se marcharon tocados del partido del miércoles. Como es habitual, Edu Bedia, Barrera, Irureta y Lanzarote no disputarán ningún minuto, ni viajarán incluso. Más dificil será ver, seguramente, a los dos nuevos fichajes. Cristian Álvarez llegó el pasado jueves para competir en el puesto con un Álvaro Ratón muy inseguro en los últimos partidos. Ante la baja de Raí y la necesidad de reforzar la delantera, ha llegado Gaizka Toquero. Pero lo dicho, poco probable que disputen algún minuto en esta nueva prueba de pretemporada.

El partido dará comienzo a las 19 horas en el Estadio de Pinilla (Teruel) en una prueba de fuego para el equipo de Natxo González. Un partido que además podrán ver todos los aficionados que quieran desde sus casas, ya que Aragón TV televisará el encuentro, por lo que el equipo deberá estar obligado a dar una mejor impresión, si no quiere que se le empice a juzgar demasiado pronto.