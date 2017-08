Toquero: "No he venido aquí a hacer temporadas mediocres"

Foto: Realzaragoza.com

El Real Zaragoza ha presentado a su último fichaje, Gaizka Toquero, el cual llega al club del león para compartir la punta del ataque con Borja Iglesias. El delantero vasco ha llegado al club aragonés con un contrato para las próximas dos temporadas, con opción a otra más. A pesar de tener ofertas de equipos de Primera División tal y como el jugador ha admitido en su presentación, el vasco ha decidido firmar por el club de la capital del Ebro, el cual “siempre fue la primera opción”.

El Real Zaragoza afronta una nueva temporada en Segunda División, por lo que intentar conseguir el ascenso es el objetivo de todos los años. Aunque la directiva trata de obviar esto, los jugadores no esconden el objetivo, Toquero ha reconocido en zona de prensa que: “Soñar es gratis y hay que hacerlo. Yo no he venido aquí a hacer temporadas mediocres, he venido a crecer como jugador y a intentar hacer crecer al Zaragoza”. Además, el delantero ha reconocido que sabe donde ha llegado pues "el Real Zaragoza es un club histórico y grande con ganas de estar otra vez en primera división".

Toquero compartirá delantera con Borja Iglesias, siendo su mentor, pues ambos jugadores son el contrapunto. Mientras que Borja es un nueve puro, rematador, con proyección, Toquero es un delantero capaz de jugar en distintas posiciones, con gran experiencia. Toquero ha afirmado en rueda de prensa que Borja Iglesias es “un jugador de muchísima proyección. Con su juventud tiene cosas que aprender, pero ha venido a un club ideal para ello”. Además ha afirmado que se pueden complementar.

Durante toda su carrera, Toquero ha jugado como delantero centro, aunque la última temporada en el Alavés jugó como extremo, incluso como carrilero en algunos partidos: “Yo al mister no le pido nada, le voy a demostrar que donde me ponga soy una primera opción. Me da igual donde a mi lo que me gusta es jugar al fútbol”, ha reconocido el atacante vasco sobre cual es su posición favorita.

Toquero llega al Real Zaragoza para ser uno de los veteranos del vestuario, sobre el cual ha dicho que hay gente “con hambre”. Al ser uno de los veteranos, Toquero sera uno de los pilares de una plantilla muy joven: “En un equipo tiene que haber equilibrio. Es bueno que haya juventud porque dan chispa, dan alegría, son descarados, pero tiene que haber un grupo de veteranos que den tranquilidad y que a los que puedan apretar”, ha reconocido el punta vasco sobre la composición de la plantilla.

En la rueda de prensa, Toquero ha contado el porque celebra los goles de una forma tan característica, cada vez que Toquero anota realiza el You can't see me, gesto del luchador de la WWE John Cena. El porque de este gesto se encuentra en un peña: “Es una historia de hace años de la peña que me dijeron que no te atreves a celebrar los goles asi para ver si te acuerdas de nosotros”, ha confirmado Toquero.