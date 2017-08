Natxo González: "Tengo ganas e ilusión por sentarme en el banquillo de La Romareda"

Google Plus

Natxo González durante una rueda de prensa | Fuente. @RealZaragoza

Tras caer contra el Nástic por 2-1, el sábado llega el sexto y último test de pretemporada para el Real Zaragoza. Una preparación donde las sensaciones no han sido del todo buenas, salvo el choque contra el Levante y ante el Nàstic, pese a la derrota.

El entrenador del conjunto blanquillo, Natxo González, ha dado una rueda de prensa previa al partido que le enfrentará contra la SD Eibar. Un partido que servirá como estreno de buena parte de los integrantes de la plantilla ante su nueva afición, al igual que lo será para el entrenador vasco, el cual ha aclarado esta mañana de viernes: "tengo ganas e ilusión por sentarme en el banquillo de La Romareda y vivir la primera experiencia como entrenador del Real Zaragoza".

A pesar de los malos resultados cosechados durante la preparación veraniega, el vitoriano ha admitido: "el equipo me está gustando en muchas cosas. Vamos a llegar siendo lo suficientemente fiables para afrontar el primer partido", recalcando que las sensaciones del equipo son las que hubiera deseado tener el mes que empezó la pretemporada.

En cuanto al equipo, que buscará este sábado la victoria frente a un rival de Primera División, Natxo González no quiso despejar si el once que presente contra el conjunto armero será el primer equipo titular de la temporada: "Veremos a ver porque el miércoles jugaron unos y se va acumulando el cansancio. Mañana veremos en función de como estén los jugadores. No tiene por qué ser el equipo de mañana el que juegue en Tenerife", aunque el entrenador está totalmente convencido de que el equipo está cuajado para salir a competir desde la primera jornada en Tenerife.

Para finalizar, habló de su último fichaje, Gaizka Toquero: "No es habitual que un jugador llegue y ya tenga sus primeros minutos, eso habla de su profesionalidad, porque ha hecho todo lo posible para llegar en condiciones y poder entrenarse de primeras con sus compañeros".

El Memorial Carlos Lapetra cierra el capítulo de amistosos de pretemporada. El siguiente partido ya será vital para empezar a lograr el sueño del ascenso.