Natxo: "No hemos estado contundentes"

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Primer examen de la temporada suspendido. El Zaragoza perdió por la mínima ante un Tenerife mucho más fiable. El gol del Tenerife, obra de Carlos Ruiz, llegó tras un testarazo a la salida de un córner. El futbolista local remató sin oposición tras un desajuste entre Jesús Valentín y Grippo. Pudieron ser más, ya que anteriormente los tinerfeños disfrutaron de un par de jugadas similares, sin éxito. Es el balón parado, una de las situaciones defensivas que más le cuesta al conjunto blanquillo, que ya recuerda a años pasados. Natxo es consciente de que "son acciones del juego y hoy no hemos estado contundentes".

En labores ofensivas, los maños pudieron anotar al principio del encuentro, únicos minutos donde el Zaragoza fue superior a su oponente. "Hemos entrado bien en el partido y hemos tenido opciones de ponernos por delante, pero el rival no nos ha dejado", dijo Natxo. La falta de eficacia fue la causante de que el Zaragoza no golpeará primero, y eso a veces "supone la diferencia". El entrenador zaragocista afirmó que "queríamos tener más control del partido con el balón, pero no lo hemos tenido, creo que nos precipitamos en querer llegar demasiado rápido a la portería contraria".

"Nos podemos quedar solo con el resultado, pero yo me tengo que quedar con muchas cosas como la personalidad que ha tenido el equipo al principio en un campo como este", declaró el míster blanquillo. El entrenador vasco aseguró que "se necesita tiempo". Por otro lado, quiso felicitar a Julián Delmás en su debut con la camiseta del primer equipo: "Tengo que felicitar a Delmás porque en su debut con el primer equipo ha estado a un nivel importante". El canterano jugó como lateral derecho y Benito pasó a la izquierda debido a la baja de Ángel Martínez.

Borja: "Hay que ser más intensos en próximos partidos"

En zona mixta también se dieron explicaciones de la derrota. Borja Iglesias, que dispuso de dos ocasiones para marcar, resumió así el encuentro: "Hemos sido superiores en fases, pero ellos han sido capaces de meternos atrás y en su juego. Son cosas que hay que trabajar y pulirlas y hay que ser más intensos en próximos partidos".

Julián Delmás fue el otro futbolista en comparecer, y coincidió con su compañero en que "ganar el próximo partido en La Romareda es fundamental". Era el debut del joven canterano con el primer equipo, y pese a haber completado un buen partido, aseguró estar "fastidiado" por la derrota.