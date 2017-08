Ojeando al Rival: Granada CF, máximo rival de la competición

Google Plus

FOTO: Antonio L. Juárez

Tras la derrota en Tenerife, el Zaragoza busca estrenar su casillero de puntos y donde mejor que en La Romareda. El domingo 27 de agosto echará a rodar el balón por primera vez en esta temporada en el feudo blanquillo, a partir de las 19 horas. En frente estará uno de los rivales más difíciles y favoritos de la categoría, ya que siempre se dice que aquel equipo que desciende ese año de categoría, será de los más difíciles de ganar. Pero la gente ya conoce como es la Segunda División y sabe lo que pasa siempre después. A continuación, el análisis del próximo rival del equipo aragonés, que no es otro que el Granada.

Empate en su debut en casa

El Granada comenzaba la temporada en casa, el pasado domingo, ante el Albacete en un horario poco habitual para la Segunda División española, es decir, las diez de la noche.

El equipo, entrenado por José Luis Oltra, no pudo pasar del empate a cero ante un recién ascendido. Aunque el club granadino fue muy superior al equipo castellano-manchego, no supieron anotar alguno de los 21 remates de los que pudieron disfrutar durante los 90 minutos de juego. Esta estadística da a entender el buen juego del Granada y la capacidad de llegada a portería, aunque sin mucha efectividad. Sin duda, es algo que tendrá que tener en cuenta el equipo aragonés si no quiere salir con un resultado abultado de su propio campo.

FOTO: Antonio L. Juárez

Además, destacan también en el número de faltas, ya que en el anterior encuentro llegaron a realizar un total de 18, aunque solo dos se saldaron con tarjeta amarilla. Un número muy similar al del Real Zaragoza, que realizó 17 ante el Tenerife, por lo que se verá, posiblemente, un juego trabajo derivado de este aspecto.

Cuidado con Joselu

Aunque no tuvo acierto en el partido ante el Albacete, el delantero andaluz es la máxima referencia del cuadro nazarí en el ataque. En su trayectoria cuenta con equipos como el Villarreal, el Córdoba, el Recreativo de Huelva, el Mallorca y el Lugo.

Fue en este último club mencionado, el gallego, en el que José Luis Moreno "Joselu" hizo sus mejores partidos, llegando a disputar un total de 62 partidos repartidos en dos temporadas. El delantero de Huelva anotó 23 goles la pasada temporada, por lo que es la referencia de ataque del Granada, que espera que el jugador repita esa buena cifra goleadora.

Hay que destacar la vuelta de un exzaragocista a La Romareda, es el caso de Pedro Sánchez que vuelve tras disputar la última temporada en el Elche, con el que descendió a Segunda División B.

Convocatoria

José Luis Oltra ha convocado a los siguientes 18 jugadores: Rui Silva, Javi Varas, Álex Martínez, Charlie, Menosse, Germán, Víctor Díaz, Quini, Baena, Puertas, Kunde, Pedro, Montoro, Alberto Martín, Espinosa, Adrián Ramos, Machís y Joselu.

Posible alineación del Granada vs Real Zaragoza