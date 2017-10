Natxo González: "Todo podría haber sido mejor, pero haciendo un balance general, son buenos números en esta semana".

Foto; laliga.es

Natxo González ha comenzado la rueda de prensa valorando positivamente los puntos sumados durante la semana, aunque se lamentó de no haber aprovechado la ocasión de sacar nueve puntos de los nueve posibles, ya que el equipo tuvo ocasiones para ello, pese a no ser el mejor encuentro de los de Natxo, que introdujo como variantes en el once a Alain por Ángel en el lateral izquierdo y a Papunashvili por Gaizka Toquero en el ala derecha, el equipo compitió bastante bien contra uno de los favoritos al ascenso a la primera división. Cuando fue preguntado por estas rotaciones en el once o por la participación de Pombo, puntualizó que “para conseguir las cosas tenemos que sumar todos”.

Ha analizado el encuentro, explicando que Osasuna ha comenzado más fuerte en las dos partes, pero que el Real Zaragoza ha ido creciendo con el paso del tiempo y ha calificado el resultado de justo, señalando que “ha sido un partido muy nivelado en las dos partes y con pocas ocasiones”. También ha valorado al rival, de quién ha dicho: “Tiene un equipo que compite muy bien y jugadores con mucha calidad y mucha experiencia”. No ha querido entrar a valorar la expulsión por roja directa de Jorge Pombo, y al ser preguntado por cómo se encontraba el jugador, ha respondido: “Él sabrá como está”.

Ha explicado que con los cambios que ha realizado, buscaba tener el control del balón y pese a que no es un entrenador que suela hablar individualmente de sus jugadores, alabó la aportación del canterano Raúl Guti, que salió desde el banquillo en la segunda parte y cuajó un buen encuentro ante su afición. Ha concluido la rueda de prensa agradeciendo a la afición el apoyo y ha reiterado el mensaje que ya dio cuando fue presentado de que el equipo se dejaría todo por la afición en cada partido y ha añadido: “Esperemos que siga así porque vivir esto es fantástico”.