Natxo González: "Creo que ha sido demasiado castigo"

FOTO: Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha caído por cero a dos en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante un Primera División que no ha podido adelantarse en el marcador hasta los últimos diez minutos, fruto de un buen trabajo del equipo aragonés. Natxo González ha valorado de forma muy positiva el trabajo de sus pupilos: "Creo que ha sido demasiado castigo para lo que ha trabajado el equipo. Era un partido de cierto riesgo porque queríamos estar a la altura de competir e igualarlo en la medida de lo posible y lo hemos conseguido, por lo que estoy satisfecho".

"Son partidos que se dicen que son para disfrutar, pero no. Tienes que defender a un escudo y tienes en frente a un rival de primer nivel y era una gran responsabilidad", ha comentado el técnico vasco respecto a la eliminatoria, a la que aún le queda el partido de vuelta en Mestalla. Pero el balance del encuentro, pese a perder, es bueno por parte del técnico, ya que el equipo ha sacado "muchas cosas positivas".

Muchos cambios, como era previsto, en el once titular que contó con jugadores poco habituales como Lasure, Vinícius o Valentín. También volvieron Pombo y Benito, y en el centro del campo siguió el incansable Zapater. Natxo González tiene un problema, tal y como ha declarado en la rueda de prensa: "Siempre hemos elogiado la competitividad de la plantilla. Con lo que he visto hoy, me veo con un problema muy gordo".

Ya pensando en el próximo partido, que llega en dos días, el técnico vasco ha comentado que "la idea era estar frescos los tres partidos" y que es lo que se "va a intentar", ya que el equipo tiene que tener "mucha energía para sacar adelante el partido del viernes" y ha afirmado que estarán "al 120%.