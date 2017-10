Vinicius: "Hicimos un buen partido y demostramos que luchamos desde el inicio"

Vinicius contra el Valencia | Fuente: Real Zaragoza

Uno de los jugadores que dio la cara tras la derrota copera ante el Valencia fue Vinicius. El brasileño, que jugó titular contra su exequipo, declaró que el Real Zaragoza salió a ganar la eliminatoria, pero que le dolió perder por 0-2 en un partido tan nivelado: "Hicimos un buen partido y demostramos desde le primer minuto que soportamos bien la presión. Intentamos hacer jugadas e incluso generamos alguna ocasión clara". El atacante reconoció la superioridad del conjunto visitante, aclarando que el Valencia "está peleando por los primeros puestos en Primera".

Vinicius acabó agradeciendo a la afición todo el apoyo que reciben, remarcó: "Es bueno para todos y es importante que anime con intensidad. Hay que estar unidos para así conseguir cosas grandes".

Otro jugador que también hizo un buen partido contra el conjunto ché fue Álvaro Ratón, que fue un auténtico muro todo el partido, pero que en los últimos minutos cedió. El guardameta declaró que estaba orgulloso de su equipo: "Hemos trabajado bien y hemos plantado cara al segundo mejor clasificado de España". El gallego declaró que el marcador era demasiado abultado respecto a lo que se había visto sobre el terreno de juego: "El resultado es exagerado".

Lasure, uno de los muchos no habituales que jugaron, hizo un balance negativo ya que no dejaba de ser una derrota, por muy bien que jugaran, destacando: "Obviamente el resultado no es bueno y se nos pone la eliminatoria cuesta arriba", a esto añadió: "El partido fue bueno, competimos hasta el final, además siendo el equipo que era debemos de estar orgullosos". El canterano concluyó con una valoración individual: "Me he encontrado bien, ha sido un partido exigente pero he aguantado los 90 minutos", añadiendo a esto que iba a entrenar duro para lograr hacerse un hueco en el once.