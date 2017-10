Previa Real Zaragoza - Cultural y Deportiva Leonesa: Qué bueno que volviste

El feudo blanquillo vuelve a vivir este próximo sábado una nueva edición del campeonato liguero. Tras el empate del pasado sábado frente al filial del Sevilla FC y la derrota en casa en el torneo del KO le toca a la Cultural y Deportiva Leonesa visitar la capital del Ebro.

El equipo leonés viene de realizar un notable inicio de campaña. Actualmente ocupa en la clasificación la decimotercera plaza con los mismos puntos que el Real Zaragoza. La ‘Cultu’ está en horas bajas pues no gana desde el pasado diecisiete de septiembre cuando doblega a la SD Huesca por tres goles a dos. Desde entonces solo ha sido capaz de cosechar tres empates, dos de ellos en las últimas jornadas. El joven técnico del conjunto castellano leonés, Rubén de la Barrera, está demostrando tener criterio y sapiencia futbolística suficiente para poder conseguir la permanencia en la Segunda División del fútbol español.

Por su parte, el Real Zaragoza quiere seguir con su escalada en la clasificación. El equipo aragonés quiere volver a la victoria tras dos empates seguidos y que mejor que hacerlo frente a su afición. Esta temporada los resultados no han sido del todo justo con el juego que ha venido practicando el equipo de Natxo González. El vitoriano ha implantado una idea de juego basada en el trato de la pelota, concepto futbolístico que escasea en los campos de Segunda División. La afición blanquilla lo sabe, y es por eso que, pese a que la posición en la tabla no es excesivamente prometedora, está volcada con el equipo. Tras las rotaciones del pasado martes, el técnico vitoriano tendrá a varios de sus jugadores descansados pesé a que el anterior partido se jugó hace tan solo setenta y dos horas.

Así pues, como viene siendo a lo largo de toda la temporada la afición del conjunto aragonés acudirá en masa a Estadio Municipal de la Romareda con la seguridad de que va a poder disfrutar de un gran partido. El Real Zaragoza no lo tendrá fácil, pues la ‘Cultu’ habrá ganado o no en sus diferentes encuentros, pero nunca le puso las cosas fáciles a su rival.

Convocatorias

La CyD Leonesa ha anunciado ya su convocatoria para el partido de mañana viernes. Viajaran: Palatsi, Bastos, Victor Diaz, Zuiverloon, Albizua, Yeray, Julen, Mario Ortiz, Guarrotxena, Ariadai, Rodri, Jesús Fdez, Yelko, Bouy, Iza, E. Buendía, Señé, Iván González.

Natxo González no ha publicado todavía su convocatoria para este partido, pero en las declaraciones de esta mañana ha hecho saber que dicha decisión esta siendo complicada.

Colegiado

Saúl Ais Reig es un viejo conocido de la Romareda. Natural de la provincia de alicante lleva arbitrando en Segunda División desde la temporada 2015/2016. El día que La Romareda se quedó con la matrícula de este colegiado fue en el encuentro que enfrentaba al conjunto blanquillo frente al Real Valladolid en la temporada de su debut pitando un inexistente penalti a favor de los blanquivioletas. De la misma manera no tuvo una gran actuación en esa misma temporada en el partido en el que el Real Zaragoza visitaba a la SD Ponferradina. El colegiado valenciano perdonó una expulsión a los locales, no dio por válido un gol de falta de Jorge Ortí y no consideró penalti tres jugadas donde podría haber señalado los once metros. La temporada pasada pasó desapercibido para el conjunto blanquillo.

Esta temporada ha sacado un total de 15 tarjetas amarillas en los 5 partidos que ha arbitrado sin llegar a expulsar a ningún jugador.

Precedentes

La Cultural y Deportiva Leonesa es un equipo de los denominados de toda la vida, aunque solo militó en Primera División una temporada. A pesar de su larga trayectoria en el fútbol español, pocas han sido las ocasiones en las que se ha visto las caras con el Real Zaragoza. La ‘Cultu’ no visita la Romareda desde hace 45 años donde cayó por tres goles a uno. Esta fue la última de las cinco visitas que ha realizado el equipo castellanoleonés, temporada 71/72.

Posible once