Natxo González: "Estamos obligados a ganar siempre"

FOTO: Real Zaragoza

El Real Zaragoza volverá a disputar un encuentro de la Liga 123 mañana viernes ante la Cultural Leonesa tras caer derrotado el martes contra el Valencia en la Copa del Rey. El conjunto aragonés afronta este partido con la idea de volver a sumar de tres en tres tras los dos empates consecutivos ante Osasuna y Sevilla Atlético. El entrenador vitoriano del Real Zaragoza, al ser preguntado por la importancia del partido y de volver a ganar ha declarado que “estamos obligados a ganar siempre” y respecto al rival ha explicado que no debe entrarle los nervios al conjunto maño si no tiene el esférico en algunas fases y que deben mantenerse juntos y cohesionados, sabiendo estar equilibrados. También ha sido preguntado por la posibilidad de algún tipo de desgaste, ante lo que ha declarado: “Hay un desgaste mental que espero que mañana no se vea en el juego”.

Ha reiterado que se encuentra ante “un problema gordo” debido al buen rendimiento mostrado por los menos habituales en el partido de Copa y que tendrá dificultades para elaborar un once e incluso la convocatoria: “seguro que seré injusto con alguno” y ha expuesto que la línea entre jugar de titular y quedarse fuera de la convocatoria es muy fina.

También ha hablado de algunos nombres propios como los de Javi Ros o Alberto Benito, ya que ambos vuelven tras lesión. Ha explicado que Javi Ros está bien y que puede entrar en la convocatoria y sobre Benito ha dicho que “está para ser titular” pero que el problema es acerca del número de minutos. Se le ha preguntado también por la posible renovación de por vida del capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, y respecto a esto ha declarado que “sería una buena noticia para él y para el zaragocismo aunque el club no lo ha hecho oficial aún”.

Ha puntualizado que Vinicius puede jugar por detrás de Borja, junto a él o incluso solo en la punta del ataque. Y de la situación de Zalaya ha dicho que “es un chico que sigue con el primer equipo en todos los sentidos pero también es bueno que vaya compitiendo y que estos chicos no se tiren un año en blanco”. Ha alabado que Zalaya aceptase con agrado la propuesta de volver a jugar con el filial y ha opinado que “tanto para él como para el filial es una buena decisión”.