Natxo González: "El segundo tiempo ha sido completamente nuestro"

FOTO: Real Zaragoza

Natxo González compareció ante la prensa tras el partido contra la Cultural Deportiva y Leonesa que terminó con empate a cero en el luminoso de La Romareda. Un partido que sin duda no fue de los mejores del equipo maño, pero el técnico lo analizó desde otro punto de vista: "Estamos decepcionados porque teníamos ganas de ganar en casa para dar una alegría a la afición que nos esta ayudando todo este tiempo, y no lo hemos conseguido". El equipo visitante se metió en campo defensivo esperando los errores del equipo aragonés, sufriendo más de lo habitual: "A la Cultural no le he visto sufrir tanto en esta temporada. Les hemos exigido muchísimo y mucha parte de eso es culpa nuestra". Resumiendo el encuentro para Natxo González, el primer tiempo fue "equilibrado" y el segundo "completamente nuestro".

Guti fue titular y en la banda volvió Gaizka Toquero, para más tarde entrar Vinícius, por lo que el vasco tuvo que dar explicaciones, ya que se vio, en alguna ocasión, desbarajustes con los dos primeros: "Toquero no está para participar en el juego con balón. Está para jugar fácil, rupturas, centros y remates, que es su principal virtud. En la posición de Guti teníamos otras opciones, pero he entendido que era bueno tener a un jugador que recupere más balón. Vínicius ha entrado porque había menos espacios".

Sobre la situación del equipo, que no consigue estar en los puestos que desearía todo el aficionado blanquillo, habló el técnico del Zaragoza: "Tengo unos objetivos parciales en función de nuestras características, de nuestro proceso, y no estamos tan mal. Para mis números, estamos dentro de lo que yo tengo marcado".

Ya para terminar la rueda de prensa, el técnico blanquillo fue cuestionado sobre el próximo partido, que no puede ser otro que el derbi contra el Huesca del lunes siguiente. Pero toca descansar y despejarse, tal y como indicó: "Uno nunca deja de maquinar, pero tendremos un par de días de descanso, que los merecemos para despejarnos en la medida de lo posible. Pero estos días, iré pensando cosas".