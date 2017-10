Alberto Zapater: "Me gustaría volver a Primera División antes de retirarme"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo

Día especial para el centrocampista de Ejea de los Caballeros que ha hecho oficial su renovación de por vida con el Real Zaragoza, acuerdo que ya se confirmó el pasado sábado. Al final de la mañana del martes se ha realizado el acto oficial en el palco de La Romareda, donde han acompañado a Zapater muchas personas cercanas al jugador y la prensa, que ha aprovechado para preguntar sobre la situación del capitán y del equipo.

El jugador ha querido mostrar, nada más empezar, su agradecimiento a todo el mundo que le rodea: "Estoy muy agradecido por el apoyo de la directiva del club, mis compañeros y mi familia. Sin duda es el contrato más bonito". El ejeano ha firmado el acuerdo "porque quiero" y como si fuera "un abonado que renueva su abono todos los años" para todo lo que le quede como jugador, pero antes Alberto Zapater quiere cumplir una cosa: "Me gustaría volver a Primera División antes de retirarme", algo que lleva queriendo el equipo durante muchos años. Pero el pasado es pasado, y ahora sólo queda mirar en el presente y futuro: "La camiseta te la ganas día a día. En el fútbol no existe el pasado, pero agradezco a todas las personas que me dieron confianza y ayuda en los momentos más duros. Pienso que lo mejor está por llegar, y ese positivismo ha hecho que firme este contrato".

Un jugador que sigue demostrando lo que siente por la camiseta del Real Zaragoza desde que llegó de nuevo a la capital maña. Equipo del que es el capitán, del que tira cuando más flojo esta. Es la representación del zaragocismo en estado puro, y no ha dudado en afirmarlo: "Representar a la afición del Zaragoza es lo que me mueve para tener siempre la misma ilusión. La misma que hace once años cuando llegué aquí. Nada ha cambiado".

Alberto Zapater también ha querido transmitir, en este día tan especial para él, un mensaje de esperanza a los jóvenes jugadores que entrenan y compiten en la Ciudad Deportiva, como él hace más de una década: "Todos deben trabajar y mantener la ilusión. La fe mueve montañas, y con trabajo se puede conseguir todo".

El acto de renovación ha tenido lugar el mismo día que el equipo de Natxo González volvía a los entrenamientos tras unos días de fiesta y pensando ya en el derbi contra el Huesca.