Guti: "No creo que seamos los favoritos"

Raúl Gutiérrez en un entrenamiento con el Real Zaragoza | Fuente: VAVEL

Raúl Guti, el joven de moda en la plantilla blanquilla, acudió a rueda de prensa esta mañana, con la única idea de que: "Hay que creer en la victoria" de un Real Zaragoza que afronta un nuevo derbi aragonés.

El canterano del conjunto blanquillo, ha analizado el partido del lunes, aclarando que: "Va a ser un partido muy interesante y emocionante, un derbi bonito. Todos tenemos muchas ganas de obtener victorias. Siempre tienes ganas de ganar. Vamos a jugar ante un rival que lleva una buena racha, pero creemos en la victoria", aseguró Guti.

En cuanto a su trayectoria en el primer equipo, el jugador todavía no cree lo que está viviendo, señalando que: "Me encuentro en una nube". Además, afronta el partido contra la SD Huesca como: "Una nueva oportunidad para jugar", que deberá aprovechar como en sus anteriores encuentros para hacerse un hueco en el once de manera definitiva.

A nivel colectivo, el Real Zaragoza está más unido que nunca: "El estado de ánimo es muy bueno. Creemos en el equipo y en el míster", explicó. Además enlazaba con la trayectoria zaragocista en una nueva andadura por la Segunda División que no va del todo mal: "No es fácil estar siete jornadas sin perder en Segunda. Estamos en buena dinámica".

A pesar de la buena dinámica, no ha puesto el cartel de favorito al Real Zaragoza: "No creo que seamos favoritos", ya que el jugador se ha basado en la clasificación, y por números, el Huesca está por encima de los leones.

El centrocampista, le queda un partido por disputar para convertirse en un jugador más del primer equipo y renovar hasta el 2021. Según lo acordado entre su representante y el club hace varias semanas. Otro motivo más por el que Raúl Gutiérrez espera con ansia el partido del lunes ante los oscenses. Aunque sobe todo con la esperanza de que sea el resurgir del equipo, ya que: "Es un año muy bueno en lo individual, pero al final lo importante es el equipo, y hay que ganar en Huesca".