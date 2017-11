Raí podrá jugar con el Deportivo Aragón

Google Plus

FOTO: Real Zaragoza

El delantero brasileño, Raí Nascimiento, compatibilizará a partir de ahora sus entrenamientos con el primer equipo y su alineación con el filial. El ariete pasará a estar en la misma situación que su compañero Álex Zalaya, por lo que podrá estar a disposición del técnico vitoriano del Real Zaragoza, Natxo González, cuando este así lo requiera. Podrá competir a las órdenes de César Láinez con el Deportivo Aragón en caso de que no vaya convocado con el primer equipo.

Raí Nascimento no había entrado tan apenas en los planes ligueros de Natxo González pese a las rotaciones del técnico y ya en pretemporada solo disputó uno de los seis partidos del conjunto maño, ante la Unión Deportiva Logroñés; un encuentro que se saldó con empate a uno. El ariete brasileño no ha debutado aún con la elástica blanquilla en la competición liguera, sin embargo, disputó los segundos 45 minutos ante el Valencia en el choque de dieciseisavos de Copa del Rey, completando un buen partido y disfrutando de la ocasión de gol más clara del encuentro.

Con solo 19 años ha formado parte de la plantilla del primer equipo debido a las buenas sensaciones que dejó en la dirección deportiva y debido también a su posible futura progresión. Comenzó la temporada 2016-2017 sin poder jugar al existir un problema con su ficha, ya que su anterior club no había enviado a tiempo toda la documentación y el joven delantero no pudo disputar ningún minuto hasta el uno de febrero. Disputó una serie de encuentros con el Deportivo Aragón y fue convocado en varias ocasiones con la primera plantilla, entonces dirigida por Raúl Agné, pero no disputó más que un encuentro con este entrenador.

Debutó ante el Sevilla Atlético en un partido desastroso del conjunto maño, que terminó perdiendo en el descuento con un jugador más sobre el terreno de juego, lo que conllevó la destitución del técnico de Mequinenza. Disputó los 90 minutos del último encuentro de la temporada 2016-2017 en la Romareda ante el Tenerife, un encuentro en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada y que terminó con la derrota de los maños por uno a dos.

Desde la incorporación de Raí a la disciplina del Real Zaragoza se ha venido diciendo que se trataba de un jugador diferente, con desborde, sacrificio y energía, cualidades que ha mostrado sobre el césped, pese a esto no ha llegado a entrar en los planes de ninguno de los muchos entrenadores que ha tenido en estas dos temporadas.