Todos a Huesca

Foto: Andrea Royo

Después de tener la semana pasada repleta de fútbol, los aficionados zaragocistas ya casi han superado este vacío en el calendario. Durante estos diez días sin ver rodar el balón en la capital del Ebro, el club ha tenido tiempo para renovaciones, días de descanso y preparar el partido del Real Zaragoza frente a la SD Huesca. Una nueva jornada de la Liga 123 que se cierra con el partido entre los dos equipos aragoneses. Por un lado, el Zaragoza que no acaba de despegar y por otro, la SD Huesca que sigue haciendo grandes partidos jornada tras jornada, como si de una continuación de la pasada temporada se tratara.

Para esta importante cita el entrenador ha podido contar con todos los futbolistas, salvo el no inscrito todavía Wilk. Como ya hizo saber el entrenador la semana pasada, hacer la convocatoria con esta plantilla del Real Zaragoza no es tarea fácil. Ante esta situación el entrenador no se ha complicado. Tras la sesión de hoy ha convocado a 22 jugadores para el encuentro de mañana y posponiendo así la decisión hasta los prolegómenos del encuentro.

Con los dos porteros convocados, a los defensas de la semana pasada se les une Benito, Lasure y Jesús Valentin. Se espera que dos de los cuatro descartes del técnico del Real Zaragoza sean probablemente miembros de la defensa.

En el centro del campo todos los habituales, junto con Pombo que venía cayéndose de alguna que otra convocatoria es la novedad junto a los tres defensas anteriormente mencionados. Arriba no estará Raí que ha anunciado esta semana que cuando no sea convocado con el Real Zaragoza jugará con el Deportivo Aragón.

La lista de dieciocho jugadores que viajarán a la capital oscense y tratarán de hacerse con los tres puntos en el derbi aragonés es la siguiente: Cristian Álvarez, Ratón, Ángel, Jesús Valentín, Verdasca, Vinicius, Borja Iglesias, Alain, Febas, Buff, Eguaras, Papunashvili, Zapater, Delmás, Toquero, Mikel, Guti, Grippo, Pombo, Lasure, Benito, Javi Ros.