El Real Zaragoza no consigue la intensidad necesaria en Huesca

El partido comenzó con un ritmo frenético que el Real Zaragoza intentó pero no consiguió frenar. La Sociedad Deportiva Huesca tocaba el balón a un ritmo trepidante que no beneficiaba para nada al juego de los blanquillos. Estos intentan intervenir en el juego disminuyendo la velocidad y tocando el balón como siempre busca Natxo González y prueban disparos a puerta, factor que echaron en falta en los anteriores partidos. Borja Iglesias tiene una ocasión clara que acaba en saque de puerta para los oscenses. El gol de los locales no tarda en llegar, minuto 15 de juego.

El gol que encajaron los blanquillos destaca por la poca decisión de Cristian Álvarez, guardameta que precisamente destaca por esto en el Real Zaragoza. Para suerte del conjunto maño, la SD Huesca relajó su juego a partir del 1-0 y los de Natxo González dejaron a un lado las pérdidas constantes, consigue salir de su área y del agobio continuo. Al sacarse al Huesca de encima, llegaron dos córneres y varias faltas a favor que se acercaban a ser oportunidades de gol. Así, se desarrollaron sucesivos saques de esquina a favor del Real Zaragoza seguidos de una falta. Llegó la oportunidad para el Real Zaragoza, que mantenía el esférico en los pies sin perder la posesión tan fácilmente como al inicio del partido.

Así llegó el descanso y la segunda parte comenzó de nuevo con la presión de la SD Huesca, que salió del vestuario con las pilas cargadas. El juego se desarrollaba en el área del Real Zaragoza, la posesión era para el equipo local e incluso cuando el Real Zaragoza recupera el balón lo pierde al instante siguiente. La SD Huesca demostró su capacidad para mantener el esférico en los pies de sus jugadores y, aunque las ocasiones de gol no fueron numerosas, están presentes en el juego. Cristian Álvarez demostró en estas que había recuperado su confianza habitual.

El juego del Real Zaragoza se basó en cortar los balones de la SD Huesca, en impedir los disparos y en cometer alguna que otra falta para impedir el encontronazo de Cristian Álvarez con alguno de los locales en un uno contra uno. Así, un disparo cruzado de Hernández acabó en el segundo gol del conjunto oscense. El jugador sumaba así seis goles en liga. Una vez adentrados en la segunda parte, el Real Zaragoza no necesitaba cambiar a un jugador en particular, sino un lavado del equipo entero. La ocasión más peligrosa llegó para los blanquillos en el minuto 77, sin embargo el balón acabó en las manos de Remiro.

En el minuto 83 una falta al borde del área acabó en gol del Real Zaragoza, segundo gol de falta de Alberto Zapater que dio alegría por unos instantes a los zaragocistas. Sin embargo, el doblete del colombiano Hernández no tardó en llegar segundos después de la ilusión del equipo blanquillo. A pesar del golpe, el Real Zaragoza parecía seguir intentándolo, incluso más que en el resto del partido. A pesar de quedar escasos minutos de partido, ambos equipos mostraron su mejor versión a las aficiones, que animaban desde la grada.

Sin embargo, los cambios que Natxo González realizó en la alineación el lunes, no parecieron dar resultado. Alberto Benito volvió a ser titular tras la lesión, quitando el puesto a Julián Delmás. También sorprendió la inclusión en el once inicial de Javi Ros. El conjunto maño llevaba siete partidos sin perder y se rompe la racha con esta derrota que tan mal sabor de boca deja a los aficionados zaragocistas. El equipo de Rubi demostró estabilidad y buen juego; la SD Huesca está pasando por un buen momento de la temporada en el que los resultados acompañan.

La próxima jornada el Real Zaragoza recibe al Rayo Vallecano en La Romareda. Será aquí cuando vuelva a jugarse los tres puntos que le acercarían a las posiciones de play off. Este encuentro tendrá lugar el próximo sábado 11 de noviembre a las 18.00 horas.