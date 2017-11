Natxo: "Pido disculpas por el partido realizado"

Google Plus

Natxo González en el área técnica durante el Huesca - Real Zaragoza | Fuente: Real Zaragoza

Tras una dura derrota en el derbi aragonés entre Real Zaragoza y Huesca en el estadio de El Alcoraz, no quedó otra para el técnico del conjunto blanquillo, que comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El vitoriano, consciente de lo que significaba esta derrota, empezó con un: "Pido disculpas por el partido que hemos realizado. Asumo la responsabilidad de esta derrota", declaró Natxo, con un rostro que se mostraba totalmente apenado, tal vez por la impotencia durante el encuentro, al ver que su equipo no supo responder el revés de los oscenses en el derbi regional. Un derbi que ganaron por primera vez.

El entrenador admitió que el plantel zaragocista no estuvo a la altura del nivel que exigía tal partido. Declarando que: "No ha estado a la altura y no se ha competido como se debe hacer", considerando que el encuentro de es el primer partido en el que se ve tan poca actitud.

A pesar de que en El Alcoraz no se vio a un Zaragoza que saliera a por los tres puntos, el técnico declaró que: "La intención con la que vamos a los partidos siempre es a ganar", declaración que enlazó con un: "Pero hoy no nos ha salido nada".

Por otro lado, Natxo González explicó que el primer aspecto negativo fue que el equipo salió mal desde el principio, declarando que: "Es muy difícil enderezar el rumbo cuando el rival es tan superior. Intentas meter alguna variante tras el descanso pero el equipo sigue igual. No estábamos llegando. A excepción de un medianamente Gaizka", afirmó.

Finalizó la rueda de preguntas con: "El partido no estaba perdido con el 2-0 pero en ningún momento daba la sensación de poder remontarlo". El técnico acabó con una clara y contundente declaración, hasta el punto de decir que: "El 2-1 te da un poco de aire pero sumar aquí era un milagro y los milagros no existen".