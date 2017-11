Mikel González: "Está en nuestras manos enganchar a la gente"

Google Plus

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Mucho va a tardar la gente en olvidarse del esperpento de partido del pasado lunes ante la Sociedad Deportiva Huesca, en el que el equipo de Natxo González cayó derrotado por un contundente tres a uno. Pero el equipo ya piensa en el próximo partido ante el Rayo Vallecano, el próximo sábado en la vuelta a La Romareda.

Mikel González, veterano de guerra, ha sido el encargado de dar la primera rueda de prensa de la semana ante los medios de comunicación aragoneses. Como no podía ser de otra forma, ha hablado sobre el partido ante el Huesca: "Estamos mal por el resultado y por como se dio. Es miércoles y jugamos el sábado, y no nos podemos permitir el lujo de estar con la cabeza agachada. Ayer fue un día muy duro y sabiendo lo que se hizo mal y sabiendo que no se puede repetir, tenemos que ir a competir".

Un partido en el que sin duda tendrán que volver las buenas sensaciones de otras veces. El central del equipo maño espera que "solo sea un partido" y que por eso se ha negado a pensar "que haya cambiado todo". Para demostrar que todo sigue igual, "está el partido del sábado".

El equipo sigue recibiendo goles, tres nada menos en el último encuentro. La defensa es la posición de Mikel, y tiene relación con el tema de encajar tantos goles: "Si nos están metiendo tantos goles, es porque algo no está bien. Yo primero me miro a mi, ver que he hecho mal, ya que es el primer paso para mejorar".

El sábado el equipo aragonés recibe el Rayo Vallecano. El central vasco ha hablado sobre el encuentro y las sensaciones del equipo: "Cuando encaro un partido, no se me pasa otra cosa que no sea sumar los tres puntos. Jugamos en casa y si ganamos, la semana será más tranquila. Todas las fuerzas están puestas en eso".

Mikel ha sido claro con el tema de los partidos en el Municipal: "Todo objetivo que quieras cumplir pasa por ganar los partidos en casa. Tenemos que hacernos fuertes ya. Está en nuestras manos enganchar a la gente, empezando bien el partido y animándoles a que estén con nosotros".

El equipo volverá a entrenarse a las 11:00 horas en la Ciudad Deportiva el jueves. Antes, un jugador de la primera plantilla pasará por la sala de prensa.