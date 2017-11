Ojeando al rival: Rayo Vallecano, un rival renovado

Google Plus

Foto: Rayo Vallecano

Enfrente del conjunto de Natxo González estará el Rayo Vallecano. El conjunto madrileño descendió a la categoría de plata del fútbol español hace tan solo dos temporadas. Tras una nefasta campaña el año pasado, este verano abrió las puertas y dejó que el aire fresco entrara en su vestuario llevándose a gran parte de la plantilla y trayendo un buen puñado de jugadores. La nueva plantilla vallecana ha encajado a la perfección en el equipo capitalino, los madrileños son séptimos a tan solo dos puntos de líder.

Su posición en la clasificación no es casualidad, Michel ha conseguido un bloque sólido, compacto y que golpea con violencia en el área rival. El Rayo Vallecano es un rival temible y que asegura casi siempre una buena imagen. Jugadores jóvenes como Comesaño o Fran Beltrán se compenetran a la perfección con jugadores que poseen gran experiencia como Manucho, Amaya, Trashorras.

Últimos partidos

El Rayo Vallecano llega a la Romareda tras sumar tres empates seguidos. Albacete, Cádiz y Sporting han sido los últimos equipos a los que se han enfrentado y aunque no haya conseguido lograr la victoria siempre han dado una buena imagen. Tres puntos en tres partidos que no son del todo malos para los madrileños debido a que venían de ganar tres partidos seguidos. Así pues, el conjunto de Vallecas no pierde desde el uno de octubre en el Alcoraz, lo que le permite seguir enganchado a la lucha por el liderato de la liga 123.

El Rayo Vallecano ha venido jugando sobre todo con un 4-3-1-2. Un Raúl de Tomas que parece que está dando ese salto cualitativo que se le requería en temporadas anteriores y Adrián Embarba le acompaña en la punta de ataque. Embarba es un jugador que suele jugar en banda y es por eso que a veces Michel le coloca ahí cambiando el esquema del equipo a un 4-2-3-1 o 4-3-3. Si algo es evidente, utilicen la formación que utilicen, es que el próximo fin de semana el Real Zaragoza va a tener que apretar los dientes si no quiere encajar gol.

El peligro está en sus botas: Adrián Embarba

El extremo de 25 años ha alcanzado esta temporada la madurez que se le exigía. Nacido en Madrid y procedente de la cantera vallecana, el habilidoso atacante dio el salto del filial de Vallecas en el verano de 2014. Descendió a la categoría del Plata del fútbol español y su objetivo es ahora devolver al Rayo a Primera.

Foto: Rayo Vallecano

En la campaña actual ha disputado los 13 partidos que llevamos de campeonato. Sus números son francamente buenos, pues ha sumado cuatro goles y cuatro asistencias. El madrileño es un fijo, y está destinado a ser uno de los mejores jugadores de la temporada y de la competición. Menos intermitente que otros años, Adrián es un jugador difícil de defender, muy habilidoso y capaz de asociarse muy bien con otros jugadores como Oscar Trejo y Raúl de Tomás. Aunque ya habitual en la plantilla del conjunto franjirrojo, Embarba ha sido el mejor “fichaje”.

