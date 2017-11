El once de la afición zaragocista: jornada 14

Google Plus

Montaje: Daniel Salvador | VAVEL

El Real Zaragoza necesita una victoria como el comer y más todavía en La Romareda ante su gente, donde solo ha conseguido por el momento una victoria y cuatro empates, además de la derrota frente al Alcorcón. Esto conlleva un balance de siete puntos de 18 posibles, números pobres para un candidato al ascenso. Así pues, los blanquillos quieren revertir esta situación en la tarde del sábado a partir de las 18 horas frente a un Rayo Vallecano que tampoco llega en buena dinámica después de encadenar tres jornadas sin conseguir una victoria (cuatro lleva el Real Zaragoza).

Para ello, Natxo González deberá intentar no cometer los mismos errores que en el derbi aragonés, aunque ya ha dejado a Alain fuera de la lista de convocados, precisamente uno de los jugadores que mejores actuaciones estaba cuajando en los últimos partidos. Mientras, los seguidores zaragocistas han manifestado su once inicial para este partido a través de la encuesta de VAVEL Zaragoza en Twitter. Cristian Álvarez continúa siendo fijo en la portería a pesar de algún fallo ante el Huesca, lo que no quita para seguir mencionando su seguridad y tranquilidad bajo los palos.

Sin embargo, hay cambios en la línea defensiva, unos obligados y otros voluntarios. Delmás regresará al lateral derecho, de donde nunca debió salir. El eje de la zaga más votado, y aquí está el principal cambio, es el conformado por Mikel y Grippo. Los aficionados han decidido relevar a Verdasca y volver a darle una oportunidad al central suizo. Por último, en el lateral izquierdo ha sido elegido Ángel ante la desconvocatoria de Alain Oyarzun.

Respecto al centro del campo, los fanáticos blanquillos optan por el incombustible Zapater y Eguaras, quien también se quedó fuera de la convocatoria en el derbi y que parece volverá a la titularidad para regir el juego ofensivo del conjunto aragonés. De tres cuartos de campo en adelante, ha sido votado el habitual tridente que tan buenos resultados dio a inicios de competición: Febas, Toquero y Borja, acompañados de Buff en la mediapunta.

