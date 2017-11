Natxo González: "Hemos tenido esa pizca de suerte que nos ha faltado en otras ocasiones"

Foto: LaLiga

El Real Zaragoza vuelve a sumar de tres. El conjunto blanquillo se reincorpora a la senda de la victoria tras la pobre imagen demostrada la pasada jornada en el derbi aragonés. Los goles de Grippo y Febas hicieron que los maños se marcharán al descanso con ventaja en el marcador tras una gran primera parte. Sin embargo, en la reanudación el Rayo Vallecano logró igualar el encuentro y poner contra las cuerdas a los hombres de Natxo González. La fortaleza mostrada en los últimos minutos hizo que Jorge Pombo sentenciara el encuentro tras una asistencia de Borja Iglesias. La Romareda volvió a disfrutar con su equipo tras dos jornadas de sin sabores y el Real Zaragoza se sitúa más cerca de los puestos de play-off a la primera división española.

"Son tres puntos importantes ante un gran equipo"

Natxo González se ha mostrado satisfecho con la imagen mostrada por el Real Zaragoza ante su afición. El vasco quiso destacar que "era importante este partido después de la derrota del lunes pasado. Me ha gustado todo. Hemos ganado 3-2, hemos sido eficaces en el área contraria, hemos tenido esa pizca de suerte que nos ha faltado en otras ocasiones. La perfección no existe. Nos ha faltado quizá un poco de control con balón con el 2-0. Lo hemos intentado, pero ellos, individualmente, de centro del campo hacia delante son muy buenos. Nosotros tenemos mucha juventud dentro del grupo y esas situaciones no es fácil controlarlas. Me quedo también con la respuesta después del empate, haciendo el tercer gol, y viviendo los mejores minutos en el último tramo". No se olvido del cuadro rival, que llegó a remontar un 2-0 en contra en el comienzo del segundo acto: "Son tres puntos importantes ante un gran equipo", sentenció.

Centrándose en sus jugadores, el técnico blanquillo quiso destacar el trabajo de sus jugadores durante todo el encuentro: "Pombo ha entrado muy bien, Guti y Febas también han respondido bien cuando hemos hecho esos retoques en el centro del campo. Al final, creo que hemos hecho muchas cosas bien y mal, como siempre" Además, el vasco explicó la sustitución de Verdasca en el descanso: "Tenía tarjeta. Ellos son muy rápidos de medio campo para arriba y he prevenido". En cuanto a Mikel González, que comenzó como suplente el encuentro, Natxo González ha concluído con que "aquí nadie es insustituible. Pasan jugadores de la grada a jugar de inicio al revés. Ya me vais conociendo, todos se tienen que considerar importantes y la manera es tener oportunidades, cuando en el día a día se trabaja bien".