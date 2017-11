Borja Iglesias: "El partido ante el Rayo puede ser un punto de inflexión"

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza continúa su rumbo en Segunda División. Tras la derrota sufrida en Huesca, los hombres de Natxo parecen haber encontrado su camino con la victoria ante el Rayo Vallecano. Ganar en Almería se presenta como una necesidad para escalar puestos en la tabla que acerquen al equipo a los puestos de play-off a la Primera División española.

"Trabajamos, confiamos y llegó una victoria que otros días jugando bien no llegó"

Borja Iglesias ha comenzado su rueda de prensa analizando la victoria del equipo ante el Rayo Vallecano en La Romareda: "Creo que es una victoria que necesitábamos, la buscamos desde el principio. Sufrimos mucho ya que enfrente teníamos a un gran equipo. Estamos contentos y con ganas de que llegue el viernes. Igual desde fuera se ve más, desde dentro no teníamos la sensación de estar sufriendo tanto en casa. El partido del otro día puede ser un punto de inflexión para la dinámica esa que teníamos". El delantero blanquillo ha querido de igual forma valorar el esfuerzo que realizó todo el equipo: "Es cierto que el otro día probablemente no fue de nuestros mejores partidos, que no nos encontrásemos a gusto en distintas fases del juego, pero sí es cierto que trabajamos, confiamos y al final llegó una victoria que otros días jugando bien no llegó", afirmó.

El gallego ha querido quitar importancia a su falta de gol ante el Rayo Vallecano afirmando que su intención "es aportar lo que pueda en la faceta ofensiva y si no puede ser marcando que sea asistiendo a mis compañeros". Así mismo el delantero blanquillo ha querido matizar: "Cada partido es un mundo. Hay días que tienes muchas ocasiones y no eres capaz de hacerlas y no aportas cosas, y otros días en los que tienes pocas ocasiones y en los balones que tocas puedes habilitar a tus compañeros que se mueven excepcionalmente".

Borja Iglesias no ha querido olvidarse de su mejor aliado en el juego blanquillo, Aleix Febas: "Es un jugador con muchísima calidad y él mismo decía que creía que tenía que aparecer más en zonas de finalización, que creía que podía mejorar en eso y yo creo que lo está haciendo. Cada vez que toca el balón creo que es ese tipo de jugador que enganchan a la gente, que atraen miradas, y lo demuestra cada día. Eso para él va a ser importante y para nosotros", sentenció.

"Hay mucha igualdad en la categoría"

Para finalizar su rueda de prensa Borja Iglesias ha querido destacar la igualdad existente en la categoría: "Es difícil que un equipo se vaya en la clasificación o se quede retrasado. Hay mucha igualdad y es difícil enganchar tres partidos ganando. Todo el mundo gana a todo el mundo y ningún equipo coge diferencias. En el fútbol y en la vida, todos queremos las cosas ya. Pero cuestan mucho conseguirlas”. En cuanto al partido en Almería que el Real Zaragoza jugará el próximo viernes, el blanquillo ha concluido que "vamos con las ganas de sacar los tres puntos y engancharnos a la parte de arriba de la clasificación".