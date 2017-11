El silbato de Granel 2017/2018: Real Zaragoza - Rayo Vallecano

Actitud y reparto de tarjetas

El colegiado se mostró con personalidad en un partido tan difícil y no permitió que las protestas visitantes influyeran en sus decisiones. Sin embargo, dejó sin sanción algunas acciones de juego brusco de ambos equipos. Además, debió ayudar al cuarto árbitro en las protestas del banquillo visitante. Buena condición física y colocación. Bien auxiliado en las bandas. Incomprensible con la aplicación del tiempo añadido, no es de recibo que el equipo local realizase un cambio en el 91, con la intención de perder tiempo estando el juego parado durante un minuto, y no se aumente el tiempo perdido.