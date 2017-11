Zapater: "Era un partido que teníamos que ganar"

Google Plus

Alberto Zapater durante un encuentro con el Real Zaragoza | Fuente: Real Zaragoza

La cara de Alberto Zapater al término del encuentro lo decía todo. El ejeano ha tenido que dar la cara, aunque al principio no le salían las palabras para asumir la derrota, una derrota muy dura, tras los tres golazos del conjunto andaluz, empezando con un: "No siempre vale pedir perdón".

Zapater conocía la situación en la que se encontraba el conjunto local, una situación que debería haber aprovechado el Real Zaragoza. "Era un partido que teníamos que ganar, por la situación en la que estaban ellos. Una situación difícil, de urgencia, de no tener entrenador, y no lo hemos aprovechado", ha señalado.

El capitán del conjunto aragonés sabe que la afición se cansa de disculpas y que quiere mejores resultados, "Yo quería que un accidente fuera el de Huesca, pero cuando ahora se repite, pues pedir perdón… No vas a pedirlo siempre y con eso ya vale", ha comentado.

El conjunto no está bien, empieza a ser una costumbre que se paseén por los campos de España de humillación en humillación, ya pasó en El Alcoráz y ahora en Los Juegos del Mediterráneo, la única diferencia es que la primera vez fue contra el líder de la clasificación y esta última ante uno de los colistas. "Está claro que se crece mucho más desde la victoria y haciendo las cosas bien. Como las hemos hecho hoy, no. Espero que sirva para un futuro. Nos hemos dejado muchos puntos y cada fin de semana es una final. Esta vez un rival que no tiene entrenador, estaba en la grada, y nos ha ganado". Dolorido, el mediocentro aragonés lo ha enlazado con: "Damos vida a un equipo que está falto de confianza y el primer gol nos mata".

El capitán ha señalado para finalizar que: "La realidad es que tenemos que ir poco a poco, partido a partido e ir creciendo. Con estas derrotas hay que aprender, pero es jodido, desgasta y dejan huella porque es un 3-0".