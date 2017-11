Lalo Arantegui: “partimos de un equipo prácticamente nuevo”

Tras el descanso del lunes, el Real Zaragoza ha regresado a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva para preparar el importante encuentro que tendrá lugar el sábado contra el Reus. Antes, a las 11:00 horas, Lalo Arantegui ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa porque, como él afirma “al haber transcurrido prácticamente un tercio de la temporada, es buen momento para exponer la situación actual del equipo”.

El Real Zaragoza atraviesa una mala racha tras las buenas sensaciones que había aportado su plantilla; los dos últimos partidos fuera de casa dejan mucho que desear a su afición. Arantegui ha afirmado: "Me gustaría poder estar clasificados entre los seis primeros, pero dentro del proyecto estamos en una situación que podía ocurrir: un pequeño bache con dos partidos insatisfactorios”. Con esto quiere decir que la mala racha atravesada no es algo tan extraordinario, sino que “con una plantilla prácticamente nueva de jugadores que debutan en segunda división" podía esperarse que la falta de experiencia conllevase a este resultado.

No es una caída en picado, porque para el director deportivo del Real Zaragoza "todavía queda mucho camino que recorrer" hasta el final de la temporada; y confía "plenamente en los jugadores y en el cuerpo técnico”, y es por esto que de no ser por la marcha de algún jugador o alguna lesión de larga duración el club no participará en el mercado de invierno. Así mismo, asegura la permanencia de Natxo González a cargo de los blanquillos hasta el verano y ha recalcado que “lo importante no son los objetivos a largo plazo, sino el partido del fin de semana contra el Reus”.

Toda esta situación debe afrontarse con “humildad” y “disfrutar de todos los puntos que se obtengan”. Lalo ha dejado claro que el Real Zaragoza no tiene que considerarse superior a ningún otro equipo de la categoría, y por esto todos los empates y victorias que sumen puntos a la clasificación son dignos de celebración y orgullo. El objetivo del club es volver a esos momentos en los que “la masa ha estado orgullosa” y que dejan entre ver que el Real Zaragoza no está haciendo las cosas del todo mal.