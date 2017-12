El Real Zaragoza se queda sin regalo adelantado de Navidad

Sin regalos, sin apenas esperanzas, sin esa pizca de ilusión de cualquier zaragocista… así es como comenzará el Real Zaragoza el parón navideño tras la última derrota ante el Real Valladolid en su segundo partido fuera de casa consecutivo en menos de cinco días, en los que solamente ha conseguido un punto de seis posibles cuando lo que se pretendía, obviamente, era el pleno de puntos para encarar de una manera más amena el parón.

El conjunto de la capital del Ebro llegaba a la ciudad vallisoletana con la intención de hacer bueno el punto insuficiente conseguido en Albacete, pero no iba a ser tarea fácil puesto que delante estaba el equipo más goleador de la categoría, a pesar de que también encajaba con facilidad. Natxo introdujo cambios en el once inicial respecto al de Albacete, pero volvía al esquema utilizado en las jornadas anteriores: el 4-4-2 con Vinícius y Borja como puntas y Febas y Papu por las bandas metiéndose hacia dentro. La única novedad a todos los esquemas anteriores fue la inexplicable salida de Delmás del once por un Benito que no estuvo a la altura del partido y todavía no está al nivel de principio de temporada.

Así pues, el choque comenzó con un Valladolid más intenso y como consecuencia de ello vino un resultado demasiado adverso que a la postre fue imposible de remontar. Tan solo en el minuto siete, el conjunto blanquillo ya perdía por 2-0 y es que Anuar adelantó a los locales en el minuto cuatro tras una jugada en la que Mata llega solo hasta la línea de fondo merced a la pasividad defensiva zaragocista. Un par de minutos después, el Valladolid aumentó su ventaja en una acción desafortunada, pues Mikel González anota involuntariamente en propia puerta después de un pase de Mata de nuevo.

A pesar de este pésimo resultado en los diez primeros minutos, el Real Zaragoza se recompuso como pudo e intentó seguir su idea de juego. La verdad es que en muchos ratos lo consiguió y mostró un gran juego ofensivo teniendo la posesión y llegando bien a campo contrario con combinaciones, pero seguía sin generar apenas ocasiones. Más de lo mismo durante casi todo el resto de la primera mitad, donde lo más llamativo fue un disparo del nuevo lanzador de faltas, Grippo, y algunas acciones de Papu, que siempre abusa de demasiados toques.

De esta manera, el equipo maño, volcado al ataque, encerraba a los locales en su campo, aunque siempre que tenían la pelota, cierto es que les duraba poquísimo, lanzaban contras ejecutadas rapidísimamente con todo el peligro que no llegaba a generar del todo el Real Zaragoza. Mientras, la banda de Benito era una autopista y su homólogo Ángel estaba mejor aportando llegadas en ataque y centros. Por si fuera poco, Mikel se lesionó y entró Guti en su lugar, pasando Zapater a la posición de central.

En una de tantas contras llegó el tercero del Valladolid por medio del “imparable”, para el Real Zaragoza, Mata. Sin embargo, en una acción llena de rebotes en el área local, Borja aprovechaba para meter la puntita del pie y recortar distancias en el minuto 40, además de romper su sequía goleadora. Descanso en Zorrilla.

El segundo periodo comenzó con el mismo guión: el Real Zaragoza dominando en campo contrario y el Valladolid asustando a la contra de nuevo. Sin embargo, este guión iba a durar poco ya que el equipo pucelano ganó peso en el partido y, sobre todo, posesión que le daba temple al partido, apagando de esa manera a los blanquillos.

Los minutos corrían y el equipo con más peligro continuaba siendo el Valladolid con varios saques de esquina y jugadas combinadas, lo que ayudaba a aguantar el resultado favorable. Incluso pudo aumentar la ventaja por medio de Anuar otra vez pero falló casi a puerta vacía en otra contra de libro.

El Real Zaragoza trataba de recuperar la posesión y generar ocasiones, y así llegó un testarazo de Borja tras una falta botada por Pombo, que sustituyó a Papu, pero Masip se estiró bien para detener el testarazo. El propio Borja fue objeto de un penalti claro de Kiko Olivas en el minuto 77, el cual transformó también el gallego para ponerle emoción a los últimos minutos e intentar la heroica. De nuevo Borja pudo empatar y conseguir el hat-trick pero no llegó por centímetros a un centro del fresco Toquero, que ingresó por Eguaras.

Los últimos minutos pasaron rápido para los blanquillos con un Valladolid que rascaba tiempo de todas las maneras posibles, algo ya habitual lamentablemente. No llegó la ansiada remontada y terminó el partido, un partido lastrado por los primeros minutos donde se encajaron dos goles pero que dejó buenos ratos de juego. El Real Zaragoza debe reaccionar inmediatamente si no quiere meterse en problemas y deberá vencer en los dos próximos partidos en La Romareda para coger aire.