Natxo González: "El objetivo sigue siendo el mismo"

FOTO: LALIGA

Natxo González pasó por la rueda de prensa del Estadio José Zorrilla de Valladolid tras la debacle zaragocista (3-2) con la que se cerraba un nefasto año. El técnico blanquillo se mostró más tenso de lo habitual, ya que últimamente la situación del equipo no es la mejor. Pese a ello, el míster zaragocista señaló que para él: "el objetivo sigue siendo el mismo".

Pese a ello, al entrenador vitoriano le parece “fuera de lugar” el creer que el equipo no ha dado importancia al partido, y recalcó que el cuadro zaragocista salió a “ganar”. “Para nada voy a dudar de la profesionalidad de los chicos”, prosiguió. Ya analizando los factores meramente deportivos, Natxo admitió: “no hemos estado atentos a las espaldas, que nos han penalizado”. Además, señaló que el Valladolid fue más determinante en el área rival, lo cual fue a su juicio un factor clave en la derrota del pasado martes.

Con respecto a la fragilidad defensiva, que venía de no encajar gol en Albacete, el técnico reconoció: “cuando encajas tres goles, te genera esa duda”. Y volvió a incidir: “ellos han sido más contundentes en los últimos metros, tienen mucho gol”. Asimismo, lamentó el no tener la “contundencia” de la que sí gozó el conjunto pucelano. Al ser cuestionado por la suplencia de Julián Delmás en beneficio de Alberto Benito, Natxo aclaró que fue por decisión técnica. Por otro lado, afirmó que le hubiese gustado irse más contento, pero que no va a renunciar a tener unos días de descanso.

Ahora, el técnico, al igual que el resto de la plantilla, disfrutará de unos días de descanso. Posteriormente, a la vuelta de vacaciones comenzarán a preparar el último partido de la primera vuelta, en el cual el Real Zaragoza recibirá en La Romareda al FC Barcelona “B”, duelo con el que se abrirá el año 2018 para los blanquillos.