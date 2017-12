¿Qué pasa con Borja Iglesias y el gol?

Borja Iglesias celebrando un gol / Foto: LaLiga

Borja Iglesias aterrizó en el Real Zaragoza en lo que fue una magnífica gestión del director deportivo del equipo aragonés, Lalo Arantegui. Borja era el jugador con más ofertas el verano pasado, y es que todos los equipos de la Segunda División, y algunos de la máxima categoría habían solicitado al Celta de Vigo su cesión para la temporada 2017-2018. El Real Zaragoza parecía no estar entre los favoritos, en parte debido a que su presupuesto no era de los más altos, pero el proyecto que planteaba el equipo de la capital del Ebro, y las continuas llamadas de Lalo y Natxo González, terminaron por seducir al delantero gallego.

En la pretemporada ya mostró su buen hacer en los partidos que disputó y a pesar de que solo anotó un tanto en el partido que se disputó en Tarragona ante el Nástic, y en el que el Real Zaragoza cayó por dos goles a uno, dejó muestras de una buena capacidad de asociación y de buenos movimientos que le permitieron gozar de ocasiones de gol que después no supo materializar. Ya comenzada la temporada, se estrenó ante el público de la Romareda desde el punto de penalti en la segunda jornada liguera ante el Granada y la semana siguiente ante el Córdoba marcó su primer doblete, con dos grandes disparos desde fuera del área.

En el encuentro de Copa del Rey ante el Granada volvió a anotar desde el punto de penalti y también marcó desde los once metros en el encuentro ante el Numancia en la Romareda, en el que el conjunto maño derrotó al que era entonces líder de la categoría por tres goles a cero. Siete días después del encuentro ante el Numancia, consiguió engañar al meta de Osasuna, Sergio Herrera, que venía de detener tres penaltis en el encuentro ante el Cádiz, desde el punto de penalti y anotó su segundo doblete ante el Sevilla Atlético, pero en esta ocasión no le sirvió al Real Zaragoza para sumar los tres puntos, sino que consiguió un empate a dos que supo a poco. Desde aquel 21 de octubre, Borja Iglesias no había vuelto a ver puerta hasta el encuentro ante el Valladolid, del 19 de diciembre.

En estos casi dos meses en el dique seco, Borja disminuyó notablemente su rendimiento sobre el césped, y comenzó a ser cuestionado acerca de su aportación al equipo. Debido a sus problemas físicos que no le permitían estar a un nivel óptimo, Natxo González decidió dar entrada a Vinicius Araujo en el once para aligerar la carga y el esfuerzo del ariete zaragocista, pero no consiguió que Borja gozase así de más oportunidades de gol. En los últimos encuentros del Real Zaragoza, Borja no ha tenido apenas ocasiones de gol, salvo en el partido ante el Reus, pero tampoco ha tenido mucha incidencia en el juego del equipo. Ha perdido esa movilidad que le caracterizaba, cayendo a banda para abrir espacios a la segunda línea, ha perdido también fuerza en el cuerpo a cuerpo en su lucha con los centrales contrarios, y ha disminuido el número de desmarques por partido, lo que ha provocado que el juego del conjunto maño se haya estancado en la zona de tres cuartos en la última fase del año 2017.

En su partido en Valladolid, Borja no terminó de hacer un buen encuentro, aunque anotó su tercer doblete con el Real Zaragoza, uno de ellos de penalti, en el que es su quinto gol de penalti sumando sus tantos desde los once metros en liga y en la Copa del Rey. Sufrió una lesión en el José Zorrilla que puede dejarle fuera de combate para el partido que enfrentará al Real Zaragoza al Fútbol Club Barcelona B tras el parón navideño. Pese a que no se encontraba en su mejor estado de forma en los últimos meses ha sido de los pocos jugadores que han contado siempre en los esquemas de Natxo y cuando ha estado en forma ha llegado a ser uno de los jugadores más idolatrados por la afición. La relación de Borja Iglesias con el gol ha sufrido altibajos y hasta el encuentro del pasado martes, se encontraba en uno de sus puntos más álgidos, solo el tiempo dirá como habrá sido la relación a final de temporada.