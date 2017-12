Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Oliver Buff, en busca de la regularidad

Google Plus

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El mediapunta suizo fue una de las grandes apuestas de Lalo Arantegui. Un jugador joven, con talento, ambición y proveniente de una liga europea algo menos competitiva como es la suiza. Pese a ser tan joven y estar en una liga menor, ya ha disputado un total de 17 partidos de Europa League en las siete temporadas que ha permanecido en la disciplina del Zurich de su tierra natal.

Llegó al Real Zaragoza como uno de los primeros cinco fichajes de la temporada 2017-2018. De la mano de los nuevos director deportivo y entrenador, fue de los primeros en hacer las maletas para llegar al conjunto maño, pero no era el único extranjero de la plantilla ya que también se había confirmado la llegada de su compatriota Simone Grippo. Además de los dos suizos, los primeros en estar a disposición de Natxo González fueron los dos exlaterales del Reus que entrenaba en la anterior campaña el técnico vitoriano, Alberto Benito y Ángel Martínez, y el quinto jugador fue el centrocampista Íñigo Eguaras.

En la pretemporada, Buff comenzó a deslumbrar a los espectadores y periodistas que lo veían sobre el césped y comenzó la liga rindiendo a un buen nivel. Era un jugador fijo en el esquema del técnico vasco y su labor se centraba en la creación y en la nutrición de balones a Borja Iglesias, una dupla que en las primeras jornadas parecía tener un futuro esperanzador, pero que debido al bajón en el rendimiento de ambos, terminó disipándose. Su mejor rendimiento lo dio entre mediados de septiembre y principios de octubre, cuando marcó su primer y único gol como blanquillo ante el Lugo en la derrota de los maños por un gol a dos y dio dos asistencias en los empates ante Nástic de Tarragona y Real Oviedo, ambas desde el banderín de córner y a jugadores vascos, Gaizka Toquero y Míkel González, respectivamente.

El centrocampista suizo no ha mostrado hasta la fecha ser un jugador de gran calidad, sin embargo en muchos momentos del primer tramo de la temporada, ha demostrado ser un jugador con una buena técnica, sobretodo en el control, el pase y el golpeo, pues era uno de los encargados de botar el balón parado. Fue perdiendo poco a poco la continuidad y pasó de ser titular a no entrar en la convocatoria, su último partido como titular fue ante el Huesca y fue sustituido antes de cumplirse los diez minutos de la segunda parte. Desde entonces solo ha disputado los últimos minutos ante el Almería y el Reus y la última vez que fue convocado para un encuentro fue en la derrota en la Romareda por cero goles a dos ante el Cádiz, en el que no disputó ni un minuto.

En lo que va de temporada ha disputado un total de 14 encuentros en liga y tres en la Copa del Rey, el primero de ellos frente el Granada y fue titular en ambos partidos de la eliminatoria a doble partido ante el Valencia. Ha sido amonestado en dos ocasiones, ante el Alcorcón y el Sevilla Atlético, consiguiendo así unos números de dos asistencias, un gol y dos tarjetas amarillas en 14 partidos.