Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Giorgi Papunashvili, desequilibrio intermitente

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El extremo nacido en Georgia fue otra de las grandes apuestas de Lalo Arantegui por jugadores que procedían del extranjero. Llegó para suplir la baja de Manu Lanzarote y con las expectativas de poder hacerse poco a poco un hueco en el once titular del Real Zaragoza, pero no ha conseguido afianzarse en la banda derecha pese a que es un jugador bastante apreciado por la afición blanquilla.

Llegó al conjunto maño tras una pequeña demora debido a que en los últimos flecos de la negociación, el Nástic de Tarragona trató de entorpecer su llegada a Zaragoza, pero la negociación estaba prácticamente cerrada con el jugador, pese a que el director deportivo, Lalo Arantegui, contó que el jugador tenía varias ofertas más cuantiosas económicamente, pero terminó decantándose por el equipo de la capital del Ebro. En la pretemporada no fue una de las grandes sensaciones y le costó hacerse con la titularidad en liga. Su primera participación fue en el primer encuentro en la Romareda ante el Granada, aunque solo disputó los últimos cinco minutos reglamentarios. Continuó jugando como suplente en liga y en copa fue titular en el encuentro de la segunda fase de la competición ante el Lugo en la Romareda. En este encuentro anotó su primer gol en un buen disparo con su pierna izquierda desde dentro del área.

Gracias a este estreno goleador, Natxo González habló de la situación del jugador georgiano hasta entonces, y contó que le estaba costando adaptarse a la dinámica del equipo debido a su desconocimiento del idioma, pero alabó su actitud durante los entrenos y las concentraciones, describiéndolo como un jugador activo, participativo y siempre alegre. Se hizo además un jugador querido entre los aficionados más jóvenes debido a su continua actividad en las redes sociales, sobre todo a través de Twitter e Instagram.

No obstante, el extremo zurdo no consiguió hacerse con un hueco en el once pero solía ser uno de los sustitutos, especialmente cuando el equipo requería un cambio algo más ofensivo. Tuvo ante el Nástic de Tarragona una actuación muy notable, sobretodo en la parcela ofensiva, ya que a pesar de que el equipo estaba jugando desde hacía mucho con uno menos por la polémica expulsión de Borja Iglesias, consiguió llevar en varias ocasiones peligro a la portería defendida por Dimitrievski y tuvo la ocasión más clara de gol, en una jugada en la que consiguió desequilibrar al defensor y hacerse un hueco para disparar, pero su disparo salió muy centrado. Anotó su único gol en liga ante el Lorca con un disparo con su pierna izquierda desde las cercanías del punto de penalti, en el encuentro que ganó el conjunto maño por cero a dos en la que fue la mejor racha del equipo de la capital del Ebro, consiguiendo siete puntos de nueve posibles. Consiguió gracias a este gol entrar en el once titular ante el Osasuna y ha sido titular en otras ocasiones, como ante el Reus, Sporting, Cádiz y Valladolid.

Ha demostrado ser un jugador desequilibrante y trabajador y gozó de oportunidades de desequilibrar el marcador en los últimos minutos de varios encuentros, como ante el Sevilla Atlético o más recientemente, ante el Albacete. Pese a esa capacidad de desborde que tienen cada vez menos jugadores, ha demostrado que el pase, la defensa y su capacidad de asociación, son algunas facetas del juego en las que necesita mejorar.