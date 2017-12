Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Vinícius Araújo, esperando su oportunidad

Google Plus

Un inicio de carrera prometedor

El delantero carioca debutó en el fútbol profesional de la mano del Cruceiro brasileño tras haber realizado una gran actuación con la selección sub20 de su país. Grandes equipos del panorama europeo pusieron sus ojos en este prometedor jugador y el Valencia FC consiguió echarle el anzuelo en 2014. Desde entonces, el ariete ha deambulado entre numerosas cesiones, tanto en el fútbol brasileño como europeo, hasta que el pasado verano se desvinculó del Valencia FC en busca de darle un impulso a su carrera deportiva en el Real Zaragoza.

El carioca es un delantero que se caracteriza por realiza grandes movimientos en el césped, entender bien el juego y recibir y distribuir fácilmente entre sus compañeros de equipo. Con su movilidad favorece que otros jugadores desequilibrantes, como pueden ser Febas, Pombo o Papu, aporten más verticalidad al ataque maño.

Discreta primera vuelta

Las expectativas del atacante no se han cumplido y en lo que llevamos de campaña no ha disfrutado de muchos minutos. A Vinícus Araújo le ha costado entrar en el equipo ya que los esquemas iniciales de Natxo González se han basado en jugar con tan solo un punta, siendo Borja Iglesias una pieza indiscutible para el míster vitoriano. El brasileño tan solo ha disputado 640 minutos de juego y no fue alineado de partida hasta la jornada dieciséis frente al Reus CF. Suma como titular tres partidos en Copa del Rey y cinco en liga sin que todavía haya podido lograr un tanto con la camiseta blanquilla.

Datos esperanzadores

Sin embargo, frente al Reus CF y Sporting de Gijón el técnico zaragocista decidió apostar por la dupla formada por Borja Iglesias y Vinicius Araújo. Frente al Reus, y pese al empate en el marcador, los dos arietes se entendieron bien y el Real Zaragoza generó un gran número de ocasiones de gol logrando un total de diecinueve disparos, ocho de ellos a puerta. En Gijón también cuajaron un buen partido, y los tres puntos se fueron hacia la capital maña. Además, Borja Iglesias se encuentra cuestionado por su falta de gol y quizás Vinícus tenga la oportunidad de demostrar la valía que se le presupone, ocupando el lugar del gallego. Vinícius Araújo tiene un espejo donde mirarse, el de su compatriota y ex zaragocista Willian José, quien también vivió tramos de temporada complicados, pero que al final se convirtió en un jugador muy importante para el Real Zaragoza.

Tras el paron navideño, y dada la complicada situación que atraviesa el conjunto maño, a Vinícius Araújo puede llegarle su gran oportunidad. Quizás si se apuesta por él y se le da la confianza que necesita, resuelva los problemas de gol que sufre el Real Zaragoza y pueda demostrar, por fin, el jugador que fue en sus esperanzadores inicios.