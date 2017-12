Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Álvaro Ratón, de protagonista a secundario.

Google Plus

Anuario VAVEL Equipo 2017: Álvaro Ratón, de protagonista asecundario.

Álvaro Ratón ha pasado a tener un papel secundario en esta temporada. El gallego tiene 24 años y comenzó su carrera futbolística profesional en el Arrollo y poco a poco ha ido mejorando hasta aterrizar en el Real Zaragoza el 15 de julio de 2016, como fichaje para la nueva temporada que se avecinaba. Así, durante la mayor parte de la liga 2016/17 ocupó el puesto de guardameta titular. Esta temporada (comenzada en septiembre del 2017) solamente ha disputado ocho partidos con los blanquillos; seis en La Liga 1, 2, 3 (durante los que encajó cinco goles) y dos en la Copa del Rey (en los que no pudo parar 6 tiros).

Tras una pretemporada en la que el real Zaragoza dio muy buenas sensaciones a los aficionados, Ratón comenzó la liga 2017/18 como portero titular en los primeros cuatro partidos del club maño. Sin embargo, los resultados no reflejaban el buen juego de los maños y con la llegada de Cristian Álvarez y sus grandes actuaciones, Alvaro Ratón ha pasado a ocupar un sitio en el banquillo de Natxo González. Fue en el primer partido de Copa del Rey, contra el Granada, cuando se estrenó el argentino y cuando el Real Zaragoza consiguió su primera victoria de la temporada, aunque no era en la competición que más interesa a los zaragocistas.

A partir de ese partido, Natxo González probó alguna vez más al nuevo guardameta y este consiguió quitarle el puesto al protagonista de este artículo. No puede decirse que haya perdido la titularidad por un mal juego, pero no supo aprovechar la ocasión cuando la tuvo. A esto se sumó la mala racha que el Real Zaragoza pasaba en aquellos momentos. No puede decirse que el gallego sea un mal jugador; y en el momento en el que sea necesario estará disponible para cumplir su papel dentro del campo sin generar miedo o disgustos a los aficionados.