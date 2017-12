Alberto Zapater: “Siempre pienso únicamente en ganar el siguiente partido”

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza ha vuelto al trabajo en la mañana del miércoles con la vista puesta ya en el choque del día de Reyes frente al filial del Barcelona. Para este entrenamiento, Natxo González apenas ha podido contar con un poco más de la mitad de la plantilla ya que, algunos por lesión -como Mikel o Borja, que no llegarán al duelo del Barça B-, otros con permiso del club, no se han ejercitado en la sesión matutina. El que sí que ha estado y siempre está es el capitán. Alberto Zapater ha ofrecido una rueda de prensa antes de la sesión abordando los temas de actualidad del equipo.

El de Ejea no es partidario de las estadísticas ya que siempre piensa en “salir a ganar cada partido, porque el Zaragoza puede y debe salir a ganarlo”. Sin embargo, por todos es sabido que el equipo maño no consigue encadenar buenas rachas y lograr la tan buscada regularidad. “Está claro que no estamos consiguiendo una buena dinámica, pero con la igualdad que hay y a pesar de no haberlo hecho bien, podríamos engancharnos arriba con una buena racha”, aseveró Zapater respecto a esto.

“Creo que somos el mismo equipo que hace unos meses ilusionaba a la gente y pienso que podemos volver a serlo. Esto es muy largo y quedan cinco meses, el fútbol puede cambiarlo todo”. Así de convencido se mostraba el zaragocista en la valoración que ha hecho de la temporada, si bien piensa que es difícil saber gestionar esto y, sobre todo, los malos resultados.

También ha recalcado de nuevo la importancia de hacer de La Romareda un fortín en 2018: “En casa es donde se nos está yendo todo y perdemos muchos puntos. Ahora vienen dos partidos seguidos que hay que ganarlos”. Además, el capitán califica el partido del Barça B como un choque de gran importancia debido a la urgencia de puntos que tiene el Real Zaragoza.

Sobre la vuelta al trabajo, Zapater afirmó que “siempre viene bien desconectar y cuando las cosas van mal el fútbol siempre te da una revancha”. El lado positivo de esto, aseguró el capitán, es poder descansar para que todos vengan con más ganas y cambiar esta situación.

Asimismo, hizo algunas declaraciones sobre la relación entre el Ayuntamiento y el Real Zaragoza: “Entiendo que el club y una parte importante de la política tienen que llevarse bien, pero siempre me dijeron en casa que lo mejor es no hablar de política”.