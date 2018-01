Google Plus

¿Quién debe ocupar el lateral derecho? | Foto: Andrea Royo (VAVEL)

La planificación de la plantilla por parte del director deportivo, Lalo Arantegui, y del entrenador vitoriano, Natxo González, para el proyecto zaragocista del 2017-2018 pretendía conseguir dos jugadores por puesto y que estos fuesen en su mayoría jóvenes con proyección. El lateral derecho es un claro ejemplo de este tipo de jugadores. Julián Delmás fue la temporada pasada una de las grandes sensaciones del Deportivo Aragón y debido al mal rendimiento de los laterales del primer equipo la temporada pasada, consiguió hacerse un hueco en la primera plantilla para este curso. Por su parte, Alberto Benito fue uno de los mejores laterales la pasada campaña en las filas del Reus bajo las órdenes de Natxo González y su marcha al Mallorca para la temporada 2017-2018 estaba ya acordada. Sin embargo, el conjunto balear no pudo evitar el descenso a la Segunda División B y fue entonces cuando el Real Zaragoza pudo hacerse con los servicios del prometedor lateral.

Ya en pretemporada se vio el gran estado de forma en el que se encontraban los dos laterales del Reus y Julián Delmás fue completando buenas actuaciones. El ex del Reus comenzó siendo titular indiscutible en liga y también lo fue en la Copa del Rey, donde se estrenó como goleador en el encuentro que venció el Real Zaragoza ante el Granada por tres goles a cero. El lateral era clave en el esquema de Natxo y tuvo encuentros muy notables no solo en la parcela ofensiva, sino también en la defensiva, aportando seguridad, equilibrio y velocidad al flanco derecho del conjunto maño. Pero su suerte terminó cuando sufrió una lesión en el encuentro ante el Nástic de Tarragona que le iba a dejar un mes fuera de combate y que provocó dudas debido a que Delmás solo había jugado en el encuentro copero ante el Lugo, sin embargo, tuvo una actuación más que notable en ese encuentro. Hasta el partido contra el Nástic, el jugador con el dorsal número dos a la espalda, había disputado los 90 minutos de seis encuentros de liga y uno de copa.

Delmás por su parte debutó como zaragocista en partido oficial ante el Lugo en la Copa del Rey y tuvo que sustituir a Benito contra el Nástic. El canterano tuvo una más que notable actuación y disipó todas las dudas en los siguientes partidos que disputó y aunque Benito volvió para la primera eliminatoria ante el Valencia y disputó el partido en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca, donde volvió a sufrir algunas molestias. Delmás continuó siendo titular y aportando su velocidad y garra y demostrando una gran progresión y mejora conforme iba disfrutando de minutos. Ahora ambos jugadores se encuentran al 100% y en el último encuentro a pesar de las buenas actuaciones de Delmás y que se estrenase como goleador ante el Sporting de Gijón, jugó Benito de titular en la derrota por tres goles a dos ante el Valladolid en el último encuentro del 2017.

El ex del Reus cuenta con la confianza de Natxo González y cuando ha estado al máximo nivel ha demostrado ser uno de los mejores laterales de la categoría, con una buena defensa y una gran capacidad ofensiva en base a su buen manejo de la pelota y su recorrido. Sin embargo, Delmás ha ocupado su puesto dando un gran rendimiento y aunque necesita mejorar algo en la parcela defensiva, su velocidad y entrega han sido de admiración por la afición blanquilla y ha sido el mejor jugador del conjunto maño en varios encuentros. Natxo González tiene pues la difícil papeleta de elegir cuál de los dos será el titular en esta vuelta tras el parón navideño. No obstante, podría abrirse una solución debido a la polivalencia de Alberto Benito y al mal rendimiento de Ángel Martínez. Así, podría ubicar el técnico vitoriano a Delmás en el costado derecho y a Benito en el izquierdo. Habrá que esperar a este fin de semana para saber qué decisión toma Natxo de cara al encuentro ante el Barça B.